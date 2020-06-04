Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 4 июняОткрытие Третьяковской галереи, начало Брусиловского прорыва, первое вручение Пулитцеровской премии и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
8США впервые за девять лет отправили людей на МКС
20Детский труд
08:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты подробности подготовки к испытаниям «военной» вакцины от коронавируса

В Минобороны раскрыли подробности подготовки к испытаниям отечественной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:33 MSK, 04.06
Инфицировано432 277+8 536
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
21.053.06
Скончалось5 215+178
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
21.053.06
Выздоровело195 957+8 972
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
21.053.06
Инфицировано6 511 696+128 745
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
21.053.06
Скончалось386 073+5 755
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
21.053.06
Выздоровело2 807 420+76 078
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
21.053.06
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

Для испытаний был выделен отдельный изолированный медицинский корпус на территории 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Специалисты войск РХБЗ провели полную дезинфекцию всех помещений, включая палаты, лаборатории и административные кабинеты. Также войска химзащиты полностью продезинфицировали транспорт, в котором добровольцев доставили на объект.

Читайте также
В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса

До начала исследований военнослужащие-добровольцы, а также медперсонал прошли углубленное медицинское обследование и сдали тесты на коронавирус. 4 июня будет определено, кого из испытуемых отправят на двухнедельный карантин перед вакцинацией.

2 июня Минобороны России сообщило об окончании отбора добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса.

Для проведения клинических испытаний вакцины отобрали 50 военнослужащих из различных подразделений по всей России: 45 мужчин и пять женщин.

Всего за время эпидемии в стране выявлено почти 424 тысячи случаев инфицирования новым вирусом. Умерло более пяти тысяч человек. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

Во время загрузки произошла ошибка.
Чем лечат коронавирус
Как будут проходить клинические испытания российской вакцины от COVID-19
Во время загрузки произошла ошибка.
3 июня© Ньюстюб
 Богомомлов показал обнаженную Собчак. Фото
На Украине оценили угрозу широкомасштабной войны с Россией
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 3 июня
Коронавирус COVID-19: главные события 2 июня
Мишустин назвал данные по коронавирусу в РФ поводом для «осторожного оптимизма»
В России выявлено 8952 новых случая коронавируса
Подсчитана площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске
В организме задушенного Флойда обнаружили COVID-19 и наркотики
Врач рассказала о сроках наступления второй волны COVID-19
Осужден полковник, избивший солдат в Сирии
Парад Победы 24 июня пройдет по образцу 1945 года
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Минздрав назвал нетипичные симптомы коронавируса у пожилых
Здоровье
Раскрыта выживаемость коронавируса при жаре Об этом сообщили эксперты из США.
Hi-Tech
На Земле установлен печальный рекорд Планета несется в углекислый ад.
Горячие темы на Авто
Русская мафия держит оборону в Америке! 202
Как насчёт нового-РАЗДЕЛА ? 155
Чисто поржать))) 154
реклама. 75
Кино
Юлии Барановской — 35: из возлюбленной футболиста в телезвезду Ведущая «Первого канала» отмечает день рождения
Новости партнеров
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Киевские власти решили переименовать Украину
Сколько семей разрушено Навкой-разлучницей. Как она живет с этим
Популярные темы на «Детях»
Что бы такое скушать эдакого и не стоять у плиты??? 171
Гинекологи отправляют на аборт в 9 недель? 135
Проблемы с экзаменами 91
Школа ставит перед выбором... Без выбора 91
Леди
Решетова дала повод слухам о свадьбе с Тимати Пара вместе с 2015 года.
Новости партнеров
Королёва подтвердила, что бросает Тарзана и возвращается к Николаеву
Степаненко прокомментировала возвращение Петросяна
Кого официально Россия считает потенциальным противником
Новости, которые придутся кофеманам не по нраву
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь