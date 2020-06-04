08:20 (мск), источник: Lenta.Ru
Раскрыты подробности подготовки к испытаниям «военной» вакцины от коронавируса
В Минобороны раскрыли подробности подготовки к испытаниям отечественной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Для испытаний был выделен отдельный изолированный медицинский корпус на территории 48-го Центрального
До начала исследований
2 июня Минобороны России сообщило об окончании отбора добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса.
Для проведения клинических испытаний вакцины отобрали 50 военнослужащих из различных подразделений по всей России: 45 мужчин и пять женщин.
Всего за время эпидемии в стране выявлено почти 424 тысячи случаев инфицирования новым вирусом. Умерло более пяти тысяч человек. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.