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10:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Теорию об опасных мутациях коронавируса опровергли

Эксперт из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергла распространенную теорию о том, что коронавирус со временем мутирует и становится все более опасным. Об этом сообщает New York Post.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 04.06
Инфицировано432 277+8 536
21.05
8849
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Скончалось5 215+178
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Инфицировано6 513 301+129 497
21.05
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Скончалось386 091+5 760
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Выздоровело2 808 183+76 381
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Источник: Reuters

Эпидемиолог Мария Ван Керкхов рассказала, что вирус изменяется в пределах нормы, которая характерна для подобных ему заболеваний, например, гриппа. «Нет никаких доказательств, что заболевание становится более заразным или опасными для жизни», — уверила она.

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Тем не менее специалист предупредила, что «до окончания пандемии еще очень далеко». По ее мнению, для успешной борьбы с распространением вируса не следует поддаваться всеобщей усталости и снимать ограничения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила уровень мутации коронавируса. Она тоже считает, что SARS-CoV-2 не обладает высокой изменчивостью. Однако при этом, по ее словам, нельзя оценить влияние на изменение вируса даже тех нескольких десятков мутаций вируса, что существуют на данный момент.

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