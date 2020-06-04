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09:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай разрешил полеты иностранным авиакомпаниям с 8 июня

Авиационные власти Китая с 8 июня разрешат всем иностранным авиакомпаниям, которые были вынуждены отказаться от полетов в эту страну из-за пандемии коронавируса COVID-19, выбрать один аэропорт назначения и выполнять один регулярный рейс в неделю, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление гражданской авиации КНР.

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Инфицировано432 277+8 536
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Скончалось386 091+5 760
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Выздоровело2 808 183+76 381
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Источник: Reuters

Список этих аэропортов утвержден китайскими властями. Компании, желающие возобновить полеты, должны обратиться с заявлением до 24 октября.

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Распоряжение распространяется на авиаперевозчиков, которые ранее не попали в число имеющих право совершать полеты согласно правилу, принятому властями КНР 12 марта. Тогда были разрешены рейсы только одной авиакомпании от каждой страны по единственному маршруту.

Китай оставляет за собой право ограничивать полеты, в зависимости от ситуации с COVID-19. В том случае, если число прилетающих пассажиров с коронавирусом превысит пять человек, авиакомпания на неделю будет лишена права обслуживать рейсы. Если количество зараженных достигнет 10, ее отстранят на месяц. Если же в течение трех недель подряд не будет выявлено ни одного случая заболевания среди пассажиров, то этой авиакомпании разрешат увеличить число выполняемых рейсов до двух в неделю.

Ранее Китай сообщил об одном новом случае коронавируса и четырех новых бессимптомных случаях COVID-19 за 3 июня.

Власти страны заявили, что все пять новых случаев были завезены из-за границы.

Общее количество случаев заражения в Китае — около 83 тыс. Умерло 4634 человека. Напомним, первые данные о заражении вирусом нового типа появились в китайском Ухане в декабре 2019 года. Позже он распространился на другие города и провинции Китая. К началу июня коронавирусом заразилось более 6,5 млн жителей планеты.

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