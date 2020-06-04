Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Ранее президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем в связи с запланированным парадом и салютом в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Сокращённая рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на 1 час в связи с тем, что он является предпраздничным», — говорится в сообщении.
Кроме того, отметили в ведомстве, в соответствии с указом президента, 24 июня объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы.
«Таким образом, рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня. Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается», — уточнили в Роструде, отметив, что работникам со сдельной оплатой за указанный нерабочий день выплачивается вознаграждение. Оно определяется локальным нормативным актом работодателя.
Поскольку 24 июня является нерабочим днем с сохранением заработной платы, то 23 июня предпраздничным не считается, и его продолжительность на час не сокращается, добавили в ведомстве.