00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 14 июня
День донора крови, основание Севастополя, подписание «Шенгенского соглашения» и другие события, произошедшие в этот день.
Важное событие для всего христианского мира произошло 14 июня 325 года в городе Никее (современный Изник, Турция). Император Константин I созвал первый в истории христианства Вселенский собор церквей, который продолжался больше двух месяцев.
В ходе собора было окончательно провозглашено отделение от иудаизма, выходным днем вместо субботы стало воскресенье, были выработаны двадцать канонов, а также определено время празднование Пасхи и принят Никейский символ веры.
Ежегодно 14 июня в разных странах мира отмечается Всемирный день донора крови. Он был утвержден в мае 2005 года в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Дата 14 июня была выбрана не случайно — именно в этот день в 1868 году родился австрийский врач Карл Ландштейнер, который открыл группы крови человека, за что в 1930 году получил Нобелевскую премию.
В апреле 1783 года по указу Екатерины II полуостров Крым был взят под юрисдикцию Российской империи. 14 июня 1783 года под руководством
Севастополь прославился героической обороной в 1854—1855 годах в ходе Крымской войны, а также в 1941—1942 годах в годы Великой Отечественной войны. В 1965 году Севастополю было присвоено звание
14 июня 1897 указом императора Николая II был утвержден закон «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях
14 июня 1975 года в СССР была запущена автоматическая космическая станции «Венера-10». А за несколько дней до этого — «Венера-9». Эти полеты стали первой в истории космонавтики полностью успешной комплексной экспедицией к Венере. С помощью станций «Венера-9» и «Венера-10» на планету удалось спустить два исследовательских аппарата, получить первые изображения с ее поверхности и провести ряд уникальных орбитальных исследований.
В этот день в 1985 году в Шенгене (Люксембург) между Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и Германией впервые был подписан договор об упрощении