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День в истории: 14 июняДень донора крови, основание Севастополя, подписание «Шенгенского соглашения» и другие события, произошедшие в этот день
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00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 14 июня

День донора крови, основание Севастополя, подписание «Шенгенского соглашения» и другие события, произошедшие в этот день.

Источник: РИА "Новости"

Первый Вселенский собор

Важное событие для всего христианского мира произошло 14 июня 325 года в городе Никее (современный Изник, Турция). Император Константин I созвал первый в истории христианства Вселенский собор церквей, который продолжался больше двух месяцев.

В ходе собора было окончательно провозглашено отделение от иудаизма, выходным днем вместо субботы стало воскресенье, были выработаны двадцать канонов, а также определено время празднование Пасхи и принят Никейский символ веры.

Всемирный день донора крови

Ежегодно 14 июня в разных странах мира отмечается Всемирный день донора крови. Он был утвержден в мае 2005 года в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Дата 14 июня была выбрана не случайно — именно в этот день в 1868 году родился австрийский врач Карл Ландштейнер, который открыл группы крови человека, за что в 1930 году получил Нобелевскую премию.

Основание Севастополя

В апреле 1783 года по указу Екатерины II полуостров Крым был взят под юрисдикцию Российской империи. 14 июня 1783 года под руководством контр-адмирала Фомы Фомича Мекензи на месте античного города Херсонес на западном берегу Южной бухты началось строительство города и военного порта Ахтиар, который 21 февраля 1784 года был переименован в Севастополь (в переводе с греческого — «величественный» или «город славы»).

Севастополь прославился героической обороной в 1854—1855 годах в ходе Крымской войны, а также в 1941—1942 годах в годы Великой Отечественной войны. В 1965 году Севастополю было присвоено звание Город-герой.

В Российской империи законодательно запрещен воскресный труд

14 июня 1897 указом императора Николая II был утвержден закон «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности». После этого указа рабочий день официально стал составлять не более 11,5 часов, а в ночное время или перед праздниками — 10 часов. Кроме того, впервые воскресенье стало выходным днем. Нерабочими также объявлялись 14 христианских праздников, которые, впрочем, разрешалось не учитывать рабочим других вероисповеданий.

Исследование Венеры

14 июня 1975 года в СССР была запущена автоматическая космическая станции «Венера-10». А за несколько дней до этого — «Венера-9». Эти полеты стали первой в истории космонавтики полностью успешной комплексной экспедицией к Венере. С помощью станций «Венера-9» и «Венера-10» на планету удалось спустить два исследовательских аппарата, получить первые изображения с ее поверхности и провести ряд уникальных орбитальных исследований.

Источник: AFP 2020

Шенгенское соглашение

В этот день в 1985 году в Шенгене (Люксембург) между Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и Германией впервые был подписан договор об упрощении паспортно-визового контроля на границах. Договор получил название «Шенгенское соглашение», которое вступило в силу 26 марта 1995 года с обновленным составом участников — к нему также присоединились Испания и Португалия. Соглашение прекратило существование 1 мая 1999 года, когда его заменили на Шенгенское законодательство Европейского союза.

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