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День в истории: 12 июня
День России, получение патента на первый противогаз, открытие Панамского канала и другие события, которые произошли в этот день.
Ровно 30 лет назад, 12 июня 1990 года, первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Документ провозгласил в стране главенство Конституции России. Праздничный статус дата получила через несколько лет, а название День России было официально закреплено лишь в 2002 году.
12 июня 1991 года впервые в новейшей истории России прошли выборы президента. Тогда Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть пар кандидатов — на посты президента и
Ровно 100 лет назад состоялось официальное открытие Панамского канала, который связал Атлантический и Тихий океан. Строительство искусственного водного пути на территории Панамы в Центральной Америке началось в 1904 году и продлилось более 10 лет. Общая протяженность канала насчитывает 81,6 км, из которых только 65,2 км проходят по суше. В феврале этого года министр общественных работ Панамы Рафаэль Сабонхе сообщил, что под Панамским каналом пройдет новая ветка панамского метро.
В 1849 году в этот день американское патентное бюро выдало изобретателю Льюису Хаслетту патент на защитное устройство. Изобретение состояло из блока с клапанами на
В 1908 году в этот день родилась легендарная балерина Марина Семенова. Свою первую партию юная артистка исполнила в 13 лет в балете «Волшебная флейта». После окончания хореографического училища Марину Семенову приняли в труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета (Мариинский театр), а через пять лет девушка перешла в Большой театр в Москве. Артистка исполняла женские партии в балетах «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Золушка», «Щелкунчик» и других. С 1953 года Марина Семенова работала педагогом Большого театра. Под её руководством занимались ведущие балерины театра, в том числе Майя Плисецкая.
12 июня 1997 года в возрасте 73 лет в Париже скончался Булат Окуджава. Свою первую песню «Нам в холодных теплушках не спалось…» советский поэт и прозаик сочинил на фронте в 1943 году. Окуджава ушел на войну добровольцем сразу после окончания девятого класса. В 1945 году поэт демобилизовался и начал свою литературную и редакторскую карьеру. Стихи Окуджавы регулярно печатались в газетах, а через 10 лет вышел его первый сборник «Лирика». Всенародную славу исполнителю принес фильм «Белорусский вокзал», где звучит песня на слова Окуджавы «Здесь птицы не поют…». Всего произведения поэта исполнялись в более чем 80 фильмах.