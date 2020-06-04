В России за сутки выявлен 8831 заразившийся коронавирусом, всего — 441 108

Больше всего новых случаев в регионах:
Умерли за последние сутки 169 пациентов, общее число погибших достигло 5384. Выздоровели 8666 человек, за все время — 204 623.
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 313,8 тыс. человек. За последние сутки провели 307 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано более 11,7 млн исследований.
Больше всего зараженных коронавирусом и летальных исходов зарегистрировано в Москве. По данным властей, в апреле уровень смертности там составил 2,8%. В городе до 14 июня действует режим самоизоляции, для поездок нужно оформлять пропуска, в общественных местах и транспорте необходимо носить маски. Однако есть и послабления, разрешены прогулки по графику, заработали непродовольственные магазины