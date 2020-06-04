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10:45 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявлен 8831 заразившийся коронавирусом, всего — 441 108

В России за последние сутки зарегистрирован 8831 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне прирост составил 8536 человек. Общее число заболевших достигло 441 108.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 04.06
Инфицировано441 108+8 831
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
21.053.06
Скончалось5 384+169
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
21.053.06
Выздоровело204 623+8 666
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
21.053.06
Инфицировано6 514 359+119 032
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
21.053.06
Скончалось386 111+5 531
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
21.053.06
Выздоровело2 808 917+66 611
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
21.053.06
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

Больше всего новых случаев в регионах:

  • Москва — городской оперштаб сообщает о 1998;
  • Московская область — 767;
  • Санкт-Петербург — 375;
  • Нижегородская область — 319;
  • Свердловская область — 298.
Разочарование или счастье
Конец пандемии

Умерли за последние сутки 169 пациентов, общее число погибших достигло 5384. Выздоровели 8666 человек, за все время — 204 623.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 313,8 тыс. человек. За последние сутки провели 307 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано более 11,7 млн исследований.

Больше всего зараженных коронавирусом и летальных исходов зарегистрировано в Москве. По данным властей, в апреле уровень смертности там составил 2,8%. В городе до 14 июня действует режим самоизоляции, для поездок нужно оформлять пропуска, в общественных местах и транспорте необходимо носить маски. Однако есть и послабления, разрешены прогулки по графику, заработали непродовольственные магазины и т. д.

Коронавирус в России: число инфицированных превысило 430 тысяч человек
Во время загрузки произошла ошибка.
07:57 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:00 MSK, 04.06
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