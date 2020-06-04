Подмосковье погружается под воду

Из-за сильных дождей в Москве упало около 50 деревьев, повреждено 25 автомобилей. Экстренные службы ликвидируют последствия рекордных осадков в столичном регионе. В мэрии отметили, что перевели все городские службы в режим повышенной готовности, чтобы не допустить новых подтоплений, а также разрушений из-за падения деревьев и обрушения кровли домов. В городе дежурят около 300 аварийных бригад. Тем временем владельцы загородных домов сообщают о затопленных участках. В отдельных районах вода в помещениях доходит до щиколоток, пострадали огороды и некоторые постройки. Из-за размытых дорог вернуться в город удалось не всем. Как скоро нормализуется погода? Тему продолжат Владислав Викторов и Лилия Галявиева.
Владельцы загородных домов шутят, что будто телепортировались в Венецию, минуя закрытые из-за пандемии границы. В Одинцовском районе природа настолько очистилась, что туда вернулась рыба. Правда, сразу на сушу — очевидцы публикуют видео, на которых собирают речных обитателей прямо с травы и относят обратно в водоемы.
Таких аномальных ливней, как последнюю неделю, в столичном регионе не было минимум 50 лет, говорят метеорологи.
Многие садоводы оказались к ним не готовы. В 11 муниципалитетах обильные осадки повредили 577 приусадебных участков, десятки СНТ пострадали. В поселке Нахабино в выходные из-за паводка затопило первые этажи домов, стоящих в низине. Сотрудники МЧС эвакуировали людей на надувных лодках. Красногорская прокуратура начала проверку после жалоб жителей на подтопления в нескольких населенных пунктах.
Владелица дома в коттеджном поселке Ивановское на Новорижском шоссе Ирина также пострадала из-за непогоды. Она рассказала «Ъ FM», что цокольные помещения были залиты водой, а решить проблему быстро оказалось невозможно: «Многие поселковые канализационные насосные станции не справились с таким потоком дождя. Были также сбои в подаче электричества. У нас бассейн почему-то утек в подвал. Это продолжалось на протяжении трех дней. Невозможно было вызвать какую-то эвакуационную компанию. Все говорили: вы не первые, нет свободных бригад. Выручил нас работник соседнего дома, у которого была электрическая помпа. Воду из подвала мы откачивали ей». По словам Ирины, аварийная служба прибыла лишь спустя четыре часа после того, как проблему удалось ликвидировать.
«Ъ FM» связался с несколькими службами, которые занимаются откачкой воды с участков. В компании «Каналсервис» признали, что оперативную помощь сейчас оказать не смогут, ждать придется как минимум 12 часов:
В другой компании, «Илосос 24», сообщили, что срочный выезд на место невозможен, и порекомендовали решать проблему основательно: «Я вам советую какое-то водоотведение сделать. Посмотрите, где можно копнуть, может, тех же строителей нанять или какой-то мини-экскаватор. Нужно сделать отведение воды, потому что дожди будут лить и сегодня, и завтра. И в качестве аварийной меры, конечно, можно откачать, но лучше сразу куда-то прокопать».
Синоптики успокаивают: самое страшное позади, и сильных дождей ждать уже не стоит. По оценкам метеорологов, общий объем осадков в ночь со среды на четверг приблизился к трети месячной нормы. Но до конца недели в Москве и области по-прежнему будет сыро, и дачники еще могут столкнуться с проблемами, говорит ведущий сотрудник центра «Фобос» Елена Волосюк:
«Дождевой паводок, увы, не ослабеет, а, может быть, даже местами уровень воды в реках повысится. До конца недели сохранится повышенная вероятность дождей. В пятницу тоже может выпасть от 5 до 10 мм осадков. И хотя дожди, в общем, существенные, тем не менее, прогнозируемые цифры не идут ни в какое сравнение с тем, что уже пережили жители столичного региона.
Последствия аномальных осадков проявились и в городе. Накануне в районе Филевского парка из берегов вышла Москва-река, пешеходную набережную затопило. Из-за ветра на воде стали подниматься крупные волны. Как отмечали местные жители, происходящее напоминало морской прибой.
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Синоптики с конца мая регулярно обещали наступление полноценного лета. По последним данным, погода стабилизируется в выходные. В субботу ожидается до 25 градусов тепла, в воскресенье — до 27. Такой температурный режим скорее соответствует июлю, нежели началу июня. В Гидрометцентре России говорят, что лето 2020 года будет аномально жарким и войдет в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений.