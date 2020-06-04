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14:11 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается

НОВО-ОГАРЕВО, 4 июня. /ТАСС/ — При этом президент отметил сложную динамику с распространением коронавируса в Забайкалье и поручил развернуть в регионе военный госпиталь.

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Инфицировано6 530 067+124 536
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Скончалось386 392+5 619
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Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в РФ. При этом глава государства указал на необходимость тщательно отслеживать обстановку в каждом регионе.

«Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается», — заявил Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подчеркнул: «Нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию».

Ситуация в Забайкалье

Президент отметил сложную динамику с распространением коронавируса в Забайкалье и поручил развернуть в регионе военный госпиталь для лечения больных с этой инфекцией.

Хотел бы обратить внимание на рост [числа] заболевших в Забайкальском крае, динамика там пока сложная и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону, и прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения.
Владимир Путин

Он отметил успешный опыт Минобороны РФ в этой сфере, в том числе — по строительству госпиталей. «Прошу министра обороны незамедлительно приступить и к развертыванию соответствующих структур, госпиталя в данном случае в Забайкалье», — сказал глава государства.

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