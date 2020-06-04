14:11 (мск), источник: ТАСС
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается
Президент России Владимир Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в РФ. При этом глава государства указал на необходимость тщательно отслеживать обстановку в каждом регионе.
«Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается», — заявил Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подчеркнул: «Нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию».
Президент отметил сложную динамику с распространением коронавируса в Забайкалье и поручил развернуть в регионе военный госпиталь для лечения больных с этой инфекцией.
Хотел бы обратить внимание на рост [числа] заболевших в Забайкальском крае, динамика там пока сложная и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону, и прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения.
Он отметил успешный опыт Минобороны РФ в этой сфере, в том числе — по строительству госпиталей. «Прошу министра обороны незамедлительно приступить и к развертыванию соответствующих структур, госпиталя в данном случае в Забайкалье», — сказал глава государства.