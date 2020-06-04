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14:57 (мск), источник: РБК

Попова назвала единую вакцину от коронавируса невозможной

Пока нельзя однозначно сказать, какие препараты от коронавируса будут эффективны для каждой социальной группы, например детей или пожилых.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:33 MSK, 04.06
Инфицировано441 108+8 831
22.05
8894
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24.05
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4.06
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Скончалось5 384+169
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139
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25.05
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Выздоровело204 623+8 666
22.05
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23.05
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24.05
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25.05
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8972
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Инфицировано6 535 019+123 997
22.05
106949
23.05
107500
24.05
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Скончалось386 464+5 584
22.05
4844
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24.05
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4678
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5709
22.054.06
Выздоровело2 824 722+73 831
22.05
51642
23.05
107351
24.05
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26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
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31.05
66252
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Источник: РИА "Новости"

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-дискуссии клуба «Валдай».

«Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп», — сказала она.

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Попова пояснила, что нельзя сказать, насколько каждый препарат будет эффективен для каждой группы населения. «Не можем сказать, насколько эффективной для человека она будет, можно ли будет ее использовать для детей, пожилых», — объяснила главный санитарный врач.

В апреле оперативный штаб по борьбе с эпидемией сообщил, что ВОЗ включила девять российских вакцин против COVID-19 в перечень перспективных лекарств от COVID-19. Шесть из них разработаны в «Векторе», две — компанией «БИОКАД» и одна — НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге. В ВОЗ зарегистрировали восемь из них. Всего в России на конец мая продолжались работы над 47 вакцинами от коронавируса на 14 платформах.

Вакцины различаются как методами разработки, так и разными формами введения. К примеру, новосибирский центр «Вектор» в конце мая сообщал, что ведет работы по созданию вакцины, которую можно закапывать в нос. Готовая лекарственная форма этой вакцины была выпущена 21 мая и сейчас также находится на этапе доклинических испытаний. В начале июня в РАН сообщили о работе над вакциной, в которой антигены, заключенные в микрокапсулы, будут крепиться на поверхность бактерий пробиотиков. Ее можно будет принимать, к примеру, в составе йогурта или других кисломолочных продуктов.

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