Попова назвала единую вакцину от коронавируса невозможной

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на
«Одного
Попова пояснила, что нельзя сказать, насколько каждый препарат будет эффективен для каждой группы населения. «Не можем сказать, насколько эффективной для человека она будет, можно ли будет ее использовать для детей, пожилых», — объяснила главный санитарный врач.
В апреле оперативный штаб по борьбе с эпидемией сообщил, что ВОЗ включила девять российских вакцин против COVID-19 в перечень перспективных лекарств от COVID-19. Шесть из них разработаны в «Векторе», две — компанией «БИОКАД» и одна — НИИ вакцин и сывороток в
Вакцины различаются как методами разработки, так и разными формами введения. К примеру, новосибирский центр «Вектор» в конце мая сообщал, что ведет работы по созданию вакцины, которую можно закапывать в нос. Готовая лекарственная форма этой вакцины была выпущена 21 мая и сейчас также находится на этапе доклинических испытаний. В начале июня в РАН сообщили о работе над вакциной, в которой антигены, заключенные в микрокапсулы, будут крепиться на поверхность бактерий пробиотиков. Ее можно будет принимать, к примеру, в составе йогурта или других кисломолочных продуктов.