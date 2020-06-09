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00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 9 июня

Завершение Венского конгресса, открытие Исторического музея, смерть Чарльза Диккенса и другие события.

Завершение Венского конгресса

Венский конгресс — это общеевропейская конференция, на которой была выработана целая система договоров по восстановлению феодально-абсолютистских монархий, разрушенных французской революцией 1789 года и наполеоновскими войнами, и определены новые границы государств Европы. Венский конгресс длился почти два года — с 18 сентября 1814 года по 9 июня 1815-го. Он на долгое время обозначил ведущую роль России, Пруссии, Австрии и Великобритании в международных отношениях.

Открытие Исторического музея в Москве

9 июня 1883 года в Москве торжественно открылся крупнейший национальный исторический музей России. Его строительство длилось более 10 лет — с 1872 года. Фонд современного Государственного исторического музея насчитывает более 14 миллионов листов документальных материалов.

Постоянная экспозиция в здании на Красной площади вмещает только 0,5% от общей коллекции.

Первый мультфильм с Дональдом Даком

В этот день в 1934 году вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака. Он был снят студией Walt Disney Productions и назывался «Маленькая мудрая курочка». После выхода этой картины Дональд Дак стал один из популярнейших мультипликационных персонажей. Всего за 86 лет с ним вышло более 200 мультфильмов.

День рождения Джонни Деппа и Натали Портман

9 июня день рождения празднуют сразу две голливудских звезды. Джонни Деппу в этом году исполняется 56 лет. Он родился в 1963 году и начал свою актерскую карьеру в середине 80-х. Наибольшую известность ему принесли роли в таких картинах, как «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная Лощина», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в Стране чудес», «Пираты Карибского моря».

Натали Портман в этом году исполняется 39 лет. Она родилась в 1981 году и начала свой актерский путь в 13-летнем возрасте. Наибольшую известность Портман получила благодаря участию в фильмах «Леон» и «Близость», а также благодаря трилогии-приквелу к «Звёздным войнам».

Смерть Чарльза Диккенса

Ровно 150 лет назад, в 1870 году, ушел из жизни один из классиков мировой литературы.

Чарльз Диккенс стал самым популярным англоязычным писателем еще при жизни.

Его творчество относят к реализму, хотя в его романах есть сентиментальное и даже сказочное начало. Среди самых знаменитых произведений Диккенса — «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Оливер Твист», «Дэвид Копперфилд», «Домби и сын».

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