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16:51 (мск), источник: Forbes

Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира

Самыми высокооплачиваемыми звездами мира стали модель Кайли Дженнер, рэпер Канье Уэст и теннисист Роджер Федерер. Вместе участники рейтинга заработали $6,1 млрд — на $200 млн меньше, чем в прошлом году.

Источник: AP 2020

Самой высокооплачиваемой знаменитостью планеты в этом году стала модель Кайли Дженнер, заработавшая $590 млн, сообщает американский Forbes. Хотя Дженнер «годами преувеличивала масштабы своего бизнеса», полученные ею от продажи 51% своей косметической компании деньги реальны, подчеркивает издание.

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На втором месте оказался рэпер Канье Уэст, заработавший $170 млн и получивший наибольшую часть доходов от сделки по производству кроссовок Yeezy с Adidas. На третью строчку попал теннисист Роджер Федерер, который заработал $106,3 млн и стал первым представителем этого вида спорта, занявшим первое место среди спортсменов. Другой атлет, футболист Криштиану Роналду, стал первым игроком спортивной команды, заработавшим $1 млрд в течение карьеры. А теннисистка Наоми Осака поставила рекорд среди спортсменок по доходам за год.

В общей сложности $300 млн участникам списка заплатили гиганты стриминга, подчеркивает американский Forbes. В частности, деньги от таких платформ получили актер Райан Рейнольдс (18 место, $71,5 млн) и певица Билли Айлиш (43 место, $53 млн). Причем на Netflix пришлось больше двух третей таких выплат.

Для некоторых музыкантов драйвером доходов стали живые выступления. Так, в ходе тура Divide Tour певец Эд Ширан (23 место, $64 млн) привлек 8,9 млн фанатов и собрал $776 млн, побив рекорд группы U2. Других артистов в следующем году ждет удар, так как туры множества из них, например Тейлор Свифт (25 место, $63,5 млн) и Пола Маккартни (93 место, $37 млн) были отменены из-за пандемии коронавируса.

Сотня самых высокооплачиваемых знаменитостей планеты в совокупности заработала $6,1 млрд без учета налогов и сборов, что на $200 млн меньше по сравнению с прошлым рейтингом.

Это первое подобное снижение с 2016 года, когда боксеры Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо заработали на двоих почти $500 000 за самый дорогой бой в истории этого вида спорта.

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