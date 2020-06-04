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16:09 (мск), источник: РИА Новости

В Москве появился новый тип пропусков

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Для посещения многофункционального центра и поликлиники или для осуществления волонтерской деятельности москвичи должны получить разовый пропуск. Соответствующий указ опубликован на сайте столичного мэра Сергея Собянина и правительства города.

Источник: РИА Новости

Это относится к тем, кто намерен перемещаться на личном автомобиле или общественном транспорте, для пеших передвижений пропуск по-прежнему не нужен. Разрешение выдается на сутки, при этом их количество не ограничено.

Система цифровых пропусков в Москве, введенная в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует до 14 июня. Ранее в СМИ появилась информация, что ее могут продолжить использовать и после снятия ограничений, в частности, для регулирования потоков въезжающих в столицу машин.

В городе выявили 189 214 случаев заражения новым коронавирусом, почти 95 тысяч человек уже поправились, 2749 скончались. Власти разрешили гулять три раза в неделю недалеко от дома, однако по-прежнему призывают по возможности не выходить на улицу, соблюдать социальную дистанцию, носить маску и перчатки.

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