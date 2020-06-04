Глава Роспотребнадзора считает неизбежной новую пандемию

«Как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа в жизни, наверное, всей планеты? Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать, я уже говорила об этом, но мне кажется очень важно, алгоритм на следующий случай», — сказала Попова на онлайн-дискуссии в клубе «Валдай» (цитата по «РИА Новости»).
То, что он будет, это абсолютно очевидно — в той или иной форме, кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть.
Анна Поповаглава Роспотребнадзора
Глава Роспотребнадзора назвала полезным опыт борьбы с лихорадкой Эбола. По ее словам, в период пандемии коронавируса он помог быстро скоординироваться.
В мире зарегистрировано 6,5 млн заражений COVID-19. умерли 386 тыс. человек. Россия занимает третье место по числу заразившихся. В стране зафиксировано 441 тыс. заболевших и 5,4 тыс. умерших.