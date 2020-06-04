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16:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Роспотребнадзора считает неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что пандемия «абсолютно очевидно» снова произойдет. По ее мнению, важно создать алгоритм действий при ее появлении.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 04.06
Инфицировано441 108+8 831
22.05
8894
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Скончалось5 384+169
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Выздоровело204 623+8 666
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8972
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Инфицировано6 538 456+127 434
22.05
106949
23.05
107500
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22.054.06
Скончалось386 503+5 623
22.05
4844
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Выздоровело2 828 468+77 577
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Источник: РИА "Новости"

«Как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа в жизни, наверное, всей планеты? Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать, я уже говорила об этом, но мне кажется очень важно, алгоритм на следующий случай», — сказала Попова на онлайн-дискуссии в клубе «Валдай» (цитата по «РИА Новости»).

То, что он будет, это абсолютно очевидно — в той или иной форме, кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора назвала полезным опыт борьбы с лихорадкой Эбола. По ее словам, в период пандемии коронавируса он помог быстро скоординироваться.

В мире зарегистрировано 6,5 млн заражений COVID-19. умерли 386 тыс. человек. Россия занимает третье место по числу заразившихся. В стране зафиксировано 441 тыс. заболевших и 5,4 тыс. умерших.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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