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17:31 (мск), источник: Интерфакс

Северодвинск закроют с 6 июня из-за коронавируса

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU — Правительство Архангельской области решило ограничить въезд в Северодвинск, где произошла вспышка коронавируса, в том числе на градообразующих предприятиях. Ограничение не должно повлиять на работу центра судоремонта «Звездочка», поскольку там мало иногородних сотрудников, сообщили в пресс-службе центра.

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Источник: РИА "Новости"

По рекомендациям Роспотребнадзора иногородних работников переведут на удаленку или будут селить в гостиницы, сказал представитель предприятия.

Что касается перевозок и логистики, то это вопрос решаемый. Перевозки и отгрузки все равно будут осуществляться.
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Въезд и выезд из Северодвинска будут ограничены с 6 июня. Исключение будут делать для тех, кому необходимы поездки по работе или ради медицинской помощи, для проезжающих транзитом и для спецслужб. Судостроительным предприятиям рекомендовано прекратить организованную перевозку к месту работы иногородних сотрудников.

Иногородним сотрудникам «Севмаша» чиновники пообещали дать ежегодные оплачиваемые отпуска вне графика или отпуска без сохранения заработной платы.

В Северодвинске выявлено более 1000 зараженных коронавирусом, это в 2,6 раза выше, чем в целом по области. 75% заболевших — сотрудники «Севмаша» и «Звездочки». Один инфицированный работник «Звездочки» скончался. Также коронавирусом заразились 11 воспитанников ГБУ «Северодвинский детский дом». Проверку по факту начала городская прокуратура.

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