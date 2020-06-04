Северодвинск закроют с 6 июня из-за коронавируса

По рекомендациям Роспотребнадзора иногородних работников переведут на удаленку или будут селить в гостиницы, сказал представитель предприятия.
Что касается перевозок и логистики, то это вопрос решаемый. Перевозки и отгрузки все равно будут осуществляться.
Въезд и выезд из Северодвинска будут ограничены с 6 июня. Исключение будут делать для тех, кому необходимы поездки по работе или ради медицинской помощи, для проезжающих транзитом и для спецслужб. Судостроительным предприятиям рекомендовано прекратить организованную перевозку к месту работы иногородних сотрудников.
Иногородним сотрудникам «Севмаша» чиновники пообещали дать ежегодные оплачиваемые отпуска вне графика или отпуска без сохранения заработной платы.
В Северодвинске выявлено более 1000 зараженных коронавирусом, это в 2,6 раза выше, чем в целом по области. 75% заболевших — сотрудники «Севмаша» и «Звездочки». Один инфицированный работник «Звездочки» скончался. Также коронавирусом заразились 11 воспитанников ГБУ «Северодвинский детский дом». Проверку по факту начала городская прокуратура.