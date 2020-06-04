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17:20 (мск), источник: N + 1

NASA разрешило повторно использовать Crew Dragon для доставки людей на МКС

Демонстрационные испытания корабля продлили до 119 дней.

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NASA внесло изменения в заключенный с SpaceX контракт на запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon и людьми на его борту. Согласно изменениям, внесенным в контракт, летные испытания Crew Dragon в рамках программы Demo-2 продлены с 14 до 119 дней. При этом компания SpaceX получила разрешение повторно использовать первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 и космический корабль Crew Dragon для доставки людей на Международную космическую станцию.

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Crew Dragon был впервые использован SpaceX для доставки людей на Международную космическую станцию 30 мая 2020 года. Это был первый пилотируемый полет частного космического корабля в истории и первый с 2011 года американский пилотируемый космический полет. В состав экипажа этой испытательной миссии вошли космонавты Даглас Хёрли и Боб Бенкен. Космический корабль Crew Dragon с людьми на борту успешно пристыковался к МКС 31 мая. Стыковка прошла в полностью автоматическом режиме.

Разработка Crew Dragon ведется с середины 2000-х годов, причем в 2014 году программу поддержало NASA. Космический корабль способен перевозить четырех человек и проводить на МКС до 200 дней. Аппарат оснащен 16 силовыми установками Draco для маневрирования и 8 двигателями SuperDraco в составе системы аварийного спасения экипажа. Как ожидается, осенью 2020 года начнется пробная эксплуатация грузовой версии Crew Dragon, предназначенной для перевозки до шести тонн грузов.

В 2019 году состоялся первый демонстрационный полет (Demo-1) Crew Dragon, во время которого корабль успешно пристыковался к Международной космической станции, а затем вернулся на Землю.

Василий Сычёв

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