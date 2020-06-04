17:20 (мск), источник: N + 1
NASA разрешило повторно использовать Crew Dragon для доставки людей на МКС
Демонстрационные испытания корабля продлили до 119 дней.
NASA внесло изменения в заключенный с SpaceX контракт на запуск
Crew Dragon был впервые использован SpaceX для доставки людей на Международную космическую станцию 30 мая 2020 года. Это был первый пилотируемый полет частного космического корабля в истории и первый с 2011 года американский пилотируемый космический полет. В состав экипажа этой испытательной миссии вошли космонавты Даглас Хёрли и Боб Бенкен. Космический корабль Crew Dragon с людьми на борту успешно пристыковался к МКС 31 мая. Стыковка прошла в полностью автоматическом режиме.
Разработка Crew Dragon ведется с середины 2000-х годов, причем в 2014 году программу поддержало NASA. Космический корабль способен перевозить четырех человек и проводить на МКС до 200 дней. Аппарат оснащен 16 силовыми установками Draco для маневрирования и 8 двигателями SuperDraco в составе системы аварийного спасения экипажа. Как ожидается, осенью 2020 года начнется пробная эксплуатация грузовой версии Crew Dragon, предназначенной для перевозки до шести тонн грузов.
В 2019 году состоялся первый демонстрационный полет (Demo-1) Crew Dragon, во время которого корабль успешно пристыковался к Международной космической станции, а затем вернулся на Землю.
Василий Сычёв