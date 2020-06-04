Самые высокооплачиваемые звезды мира — 2020. Рейтинг Forbes

Сто самых высокооплачиваемых звезд мира за год в совокупности заработали $6,1 млрд до вычета налогов и гонораров агентам, менеджерам или юристам — на $200 млн меньше, чем в прошлом году. Доходы участников рейтинга сократились впервые с 2016 года. Но тогда падение общих доходов знаменитостей было связано с «высокой базой» 2015 года, когда Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо заработали почти полмиллиарда долларов за самый дорогой бой в истории бокса.
В этом году на доходы повлияла пандемия COVID-19, из-за которой по всему миру закрылись стадионы и были отменены концерты.
Но даже несмотря на пандемию и протесты в США после убийства Джорджа Флойда, шоу некоторых звезд продолжается.
Первые две строчки рейтинга заняли Кайли Дженнер и Канье Уэст, которые за год заработали $590 млн и $170 млн соответственно. Главный источник доходов Канье Уэста — это сделка со спортивным гигантом Adidas, который производит и продает кроссовки его бренда Yeezy. Кайли Дженнер, в свою очередь, заработала большую часть суммы при продаже 51% своего бренда Kylie Cosmetics косметической компании Coty в январе. Несмотря на то, что Кайли Дженнер годами раздувала масштаб своего бизнеса, деньги, которые она получила после заключения сделки, не оказались очередным обманом. Продажа ее доли в Kylie Cosmetics стала одной из самых прибыльных сделок, когда-либо заключенных знаменитостями.
Три стриминговых гиганта выплатили участникам рейтинга 100 самых высокооплачиваемых звезд мира в общей сложности $300 млн.
При этом более двух третей этой суммы знаменитостям выплатил Netflix. В число звезд, получивших выплаты от стриминговых гигантов, вошли Райан Рейнольдс (18-е место, $71,5 млн), Билли Айлиш (43-е место, $53 млн) и Джерри Сайнфелд (46-е место, $51 млн).
Живые концерты обеспечили нескольким известным музыкантам самый высокий доход за всю карьеру. За два года с начала концертного тура Divide певец Эд Ширан, к примеру, заработал $776 млн и побил исторический рекорд рок-группы U2 по продажам билетов на концерты в рамках одного тура. В общей сложности концерты Ширана за это время посетили 8,9 млн человек. Тем не менее, в следующем году доходы музыкантов, связанные с концертными турами, скорее всего, сильно сократятся, поскольку многие звезды отменили все концерты из-за пандемии. В их число вошли как Тэйлор Свифт (25-е место, $63,5 млн), так и Пол Маккартни (93-е место, $37 млн).
Роджер Федерер стал первым теннисистом, которому удалось стать самым высокооплачиваемым спортсменом в рейтинге (3-е место, $106,3 млн).
Футболист Криштиану Роналду (4-е место, $105 млн), в свою очередь, стал первым спортсменом, выступающим в командном виде спорта, которому удалось заработать $1 млрд за профессиональную карьеру. Японская теннисистка Наоми Осака заняла 90-е место в рейтинге 100 самых высокооплачиваемых звезд мира и тоже поставиларекорд, заработав $37 млн — больше, чем любая другая спортсменка в истории.
В рейтинге впервые в истории появился ведущий подкаста. В феврале Билл Симмонс (13-е место, $82,5 млн) продал свою компанию The Ringer стриминговому гиганту Spotify за $206 млн. Еще одним новичком рейтинга стал композитор Лин-Мануэль Миранда (62-е место, $45,5 млн).
В феврале киностудия Walt Disney заплатила автору культового бродвейского мюзикла «Гамильтон» $75 млн за права на показ полнометражной версии постановки об одном из отцов-основателей США.
Лин-Мануэль Миранда стал одним из многих, кто публично высказал свою точку зрения после убийства Джорджа Флойда. «Мы должны отстаивать права наших сограждан словом и делом», — заявил композитор. Он входит в число знаменитостей, выступающих за начало структурных реформ в США. Лин-Мануэль Миранда стал одним из 12 участников рейтинга, инвестировавших средства в фонд Cultural Leadership Fund, созданный компанией Andreessen Horowitz. Цель этого фонда — расширение инвестиционных возможностей и помощь афроамериканцам в устройстве на работу в технологические компании.
Как мы считали
При составлении рейтинга 100 самых высокооплачиваемых звезд мира Forbes учитывал их доходы в период с июня 2019 года по май 2020 года.
В рейтинге приведены суммы до вычета налогов и гонораров агентам, менеджерам или юристам. Оценки доходов знаменитостей основаны на данных компаний Nielsen Music/MRC Data, Pollstar, IMDB, NPD BookScan и ComScore. При подготовке рейтинга Forbes также общался с экспертами отрасли и со многими звездами.
Зак О’Маллей Гринберг, Роб Лафранко.