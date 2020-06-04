Коронавирус в мире: рекордное число смертей в странах Латинской Америки
В Мексике и Бразилии зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки с начала пандемии. Министру Британии стало плохо прямо на трибуне парламента. Турция готова возобновить международное рейсы. Об этих и других событиях вокруг коронавируса — в подборке Русской службы Би-би-си.
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:48 MSK, 04.06
Инфицировано441 108+8 831
22.05 8894
23.05 9434
24.05 8599
25.05 8946
26.05 8915
27.05 8338
28.05 8371
29.05 8572
30.05 8952
31.05 9268
1.06 9035
2.06 8853
3.06 8546
4.06 8831
22.054.06
Скончалось5 384+169
22.05 150
23.05 139
24.05 153
25.05 92
26.05 174
27.05 161
28.05 174
29.05 232
30.05 181
31.05 138
1.06 162
2.06 182
3.06 178
4.06 169
22.054.06
Выздоровело204 623+8 666
22.05 7144
23.05 8111
24.05 5363
25.05 5499
26.05 12331
27.05 11079
28.05 8785
29.05 8264
30.05 8212
31.05 4414
1.06 3994
2.06 11108
3.06 8972
4.06 8666
22.054.06
Инфицировано6 566 798+128 545
22.05 106949
23.05 107500
24.05 84446
25.05 111317
26.05 87225
27.05 95557
28.05 102702
29.05 118473
30.05 116356
31.05 133794
1.06 105995
2.06 102284
3.06 111262
4.06 129042
22.054.06
Скончалось387 568+5 269
22.05 4844
23.05 5219
24.05 3666
25.05 3126
26.05 1285
27.05 4244
28.05 5204
29.05 4723
30.05 4573
31.05 4181
1.06 2870
2.06 3599
3.06 4678
4.06 5709
22.054.06
Выздоровело2 836 089+72 065
22.05 51642
23.05 107351
24.05 44611
25.05 63420
26.05 71295
27.05 54085
28.05 60627
29.05 67138
30.05 76795
31.05 66252
1.06 75077
2.06 58328
3.06 37104
4.06 75567
22.054.06
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В Бразилии, ставшей эпицентром эпидемии в Латинской Америке, за последние 24 часа скончались 1349 человек, в Мексике — более тысячи. Это самые высокие суточные показатели в этих странах с начала пандемии.
Что еще происходит в Латинской Америке?
Президент Аргентины Альберто Фернандес готовится объявить о продлении локдауна в стране до 21 июня.
Самая сложная эпидемиологическая ситуация — в Буэнос-Айресе.
Из 949 случаев заражения, зафиксированных в стране за последние сутки, лишь 40 произошли за пределами столицы. С начала эпидемии в Аргентине Covid-19 заразились 19,2 тысячи человек, умерли 583.
В больницах Перу началась острая нехватка аппаратов ИВЛ, число заболевших при этом растет. По числу зараженных страна занимает второе место в Латинской Америке после Бразилии — почти 179 тысяч человек, 4894 человека умерли. Но есть и хорошая новость, пришедшая из Перу: там 50-летняя женщина с подтвержденным диагнозом Covid-19 родила здоровую пару близнецов.
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В парламенте Парагвая конгрессмен Хорхе Антонио Бритес снял рубашку во время парламентской сессии в знак протеста против закрытия границ между Парагваем и Бразилией. С трибуны он заявил, что представляет пограничный регион и не понаслышке знает, что невозможность торговать с Бразилией оставила многих жителей его родных мест без дохода.
Власти Парагвая закрыли границы с Бразилией в середины марта, после того как в соседней стране было зафиксировано критическое распространение эпидемии.
Что происходит в Европе?
Министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Алок Шарма ушел в самоизоляцию после того, как накануне плохо себя почувствовал прямо во время выступления в парламенте. Он вытирал лоб носовым платком, и было ощущение, что ему трудно говорить.
Пока неясно, что именно происходит с министром, но произошедшее дало многим повод утверждать, что парламент страны слишком рано вернулся к обычному режиму работы.
Недавно депутаты проголосовали за то, чтобы возобновить очные парламентские сессии, несмотря на то, что некоторые коллеги были против.
В Париже отменен традиционный военный парад в честь Дня взятия Бастилии, который должен был состояться 14 июля. Обычно это самое масштабное мероприятие во французском календаре, и проводится оно на Елисейских полях. Однако совсем не отметить этот день власти посчитали невозможным и решили ограничиться небольшой церемонией на Площади Согласия.
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Австрия открыла границы с соседями — всеми, кроме Италии. По словам министра иностранных дел страны Александра Шалленберга, это первый шаг к возвращению к нормальной жизни. Однако глава итальянского МИД Луиджи ди Майо заявил, что такой выборочный подход, демонстрируемый не только Австрией, но и рядом других стран, может нанести ущерб единству ЕС.
Власти Северной Македонии вводят комендантский час в ряде городов после того, как статистика заражений коронавирусом в стране снова пошла вверх.
Наследник британского престола 71-летний принц Чарльз в интервью Sky News сказал, что легко отделался, перенеся коронавирус. Диагноз принцу был поставлен в марте, после чего он ушел в длительную самоизоляцию в одном из своих поместий.
Принц Чарльз сказал, что очень хорошо понимает, через что проходят заболевшие, и скорбит вместе с семьями, потерявшими своих близких.
Ситуация в мире
Иран сообщает о рекордном числе заразившихся коронавирусом за сутки — 3574 человека. Это самый высокий суточный показатель в Иране с начала пандемии в феврале. Также уже четвертый день подряд количество новых случаев заражения превышает отметку в 3 тысячи. Общее число заболевших в стране составляет 166,4 тысячи человек. По словам представителя министерства здравоохранения Ирана, число умерших от коронавируса в стране превысило 8 тысяч человек.
Парламент Израиля прервал работу после того, как у одного из депутатов подтвердился диагноз Covid-19. Сами Абу Шахадех самоизолировался два дня назад в связи с тем, что у его водителя был выявлен коронавирус.
Он сразу сообщил, что в последние две недели посещал почти все пленарные заседания, ходил в кафетерий Кнессета и встречался с большим количеством людей за пределами парламента.
Например, он ездил поддержать палестинские семьи, потерявшие близких. На фотографиях с этого мероприятия видно, что Сами Абу Шахадех был без маски. Теперь, когда его диагноз подтвердился, медики приступили к выявлению круга людей, с которыми контактировал Шахадех. В четверг парламентариев попросили не выходить на работу, за исключением крайних случаев.
Турция планирует в июне возобновить международные рейсы в 40 стран, с 15-ю из которых уже подписаны соответствующие соглашения. Среди них Германия, Швейцария, Южная Корея и Катар. Внутренние рейсы вернулись к обычному графику с 1 июня.
Между тем представители авиаиндустрии Британии бьют тревогу в связи с планами правительства ввести с 8 июня обязательное правило 14-дневного карантина для всех прибывающих в страну. По мнению главы крупнейшей в Британии компании по обслуживанию аэропортов Swissport Джейсона Холта, перспектива обязательной изоляции заставит людей отказаться от поездок, что существенно ударит не только по авиалиниям и летным составам, но и по наземным службам.
Многие недоумевают, почему такая мера не была введена в марте, когда это сделали многие страны мира.
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