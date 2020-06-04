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19:50 (мск), источник: Forbes

Вера шведов в выбранную стратегию борьбы с COVID-19 резко упала

Уверенность шведов в способности властей справиться с коронавирусом пошатнулась. Меньше половины населения поддерживает выбранную стратегию, тогда как всего два месяца назад таких было 63%. Накануне автор «шведского пути» признал, что скорректировал бы национальную стратегию, если бы можно было вернуться назад.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:48 MSK, 04.06
Инфицировано441 108+8 831
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
22.054.06
Скончалось5 384+169
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
22.054.06
Выздоровело204 623+8 666
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
22.054.06
Инфицировано6 566 798+128 545
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
22.054.06
Скончалось387 568+5 269
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
22.054.06
Выздоровело2 836 089+72 065
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
22.054.06
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Источник: AFP 2020

В способность правительства Швеции справиться с распространением коронавируса верят 45% населения, следует из результатов июньского опроса социологического центра Novus, обнародованных SVT. В апреле таких было 63%.

Два месяца назад шведы считали, что принимаемых властями мер достаточно, пояснил директор Novus Турбьерн Шестрем.

Позднее, по его словам, общество, среди прочего, начал беспокоить высокий уровень смертности среди пожилых людей.
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Шведы хотят знать, насколько распространена инфекция и когда людей старшего возраста перестанут призывать сидеть дома, отметил он.

Швеция стала единственной страной в Евросоюзе, которая не ввела самоизоляцию, а также не пошла на закрытие школ и общественных мест для сдерживания эпидемии. Автор этого подхода, главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в среду признал, что отказ от карантина привел к слишком большому количеству смертей. Тегнелл сообщил, что скорректировал бы стратегию, если бы в начале пандемии имел те знания, которые появились у него к текущему моменту. По его словам, в таком случае Швеция выбрала бы «нечто среднее» между карантином и отказом от него.

На признание Тегнелла отреагировали члены шведского правительства, пишет Bloomberg.

В частности, министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен заявила, что главный эпидемиолог страны «до сих пор не может дать точного ответа о том, какие другие меры следовало принять».

Впрочем, сомневаться в правильности выбранной стратегии правительство начало еще до слов Тегнелла: в понедельник премьер-министр Стефан Лофен Лофвен пообещал провести расследование по поводу выбранного пути борьбы с заболеванием.

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В Швеции выявлено около 40 800 заболевших коронавирусом, из них умерли больше 4500 человек. Это один из самых высоких уровней смертности в мире, и он намного превышает показатели в соседних Дании и Норвегии, которые ввели жесткие ограничения на ранних этапах распространения болезни, пишет Bloomberg. Как и в других странах, в Швеции самыми уязвимыми перед вирусом оказались люди старшего возраста, отмечает агентство.

В то время, когда другие страны Евросоюза постепенно снимают введенные ранее ограничения, и, похоже, смогли установить контроль над распространением вируса, все указывает на то, что Швеция отстает в борьбе с COVID-19, пишет Bloomberg. Это ведет к тому, что ее жители получают меньше свободы передвижения, поскольку часть стран, включая Кипр и Чехию, ограничивают въезд людей из зон с высоким уровнем риска коронавируса.

Клара Минак

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