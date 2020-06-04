Вера шведов в выбранную стратегию борьбы с COVID-19 резко упала

В способность правительства Швеции справиться с распространением коронавируса верят 45% населения, следует из результатов июньского опроса социологического центра Novus, обнародованных SVT. В апреле таких было 63%.
Два месяца назад шведы считали, что принимаемых властями мер достаточно, пояснил директор Novus Турбьерн Шестрем.
Шведы хотят знать, насколько распространена инфекция и когда людей старшего возраста перестанут призывать сидеть дома, отметил он.
Швеция стала единственной страной в Евросоюзе, которая не ввела самоизоляцию, а также не пошла на закрытие школ и общественных мест для сдерживания эпидемии. Автор этого подхода, главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в среду признал, что отказ от карантина привел к слишком большому количеству смертей. Тегнелл сообщил, что скорректировал бы стратегию, если бы в начале пандемии имел те знания, которые появились у него к текущему моменту. По его словам, в таком случае Швеция выбрала бы «нечто среднее» между карантином и отказом от него.
На признание Тегнелла отреагировали члены шведского правительства, пишет Bloomberg.
Впрочем, сомневаться в правильности выбранной стратегии правительство начало еще до слов Тегнелла: в понедельник
В Швеции выявлено около 40 800 заболевших коронавирусом, из них умерли больше 4500 человек. Это один из самых высоких уровней смертности в мире, и он намного превышает показатели в соседних Дании и Норвегии, которые ввели жесткие ограничения на ранних этапах распространения болезни, пишет Bloomberg. Как и в других странах, в Швеции самыми уязвимыми перед вирусом оказались люди старшего возраста, отмечает агентство.
В то время, когда другие страны Евросоюза постепенно снимают введенные ранее ограничения, и, похоже, смогли установить контроль над распространением вируса, все указывает на то, что Швеция отстает в борьбе с COVID-19, пишет Bloomberg. Это ведет к тому, что ее жители получают меньше свободы передвижения, поскольку часть стран, включая Кипр и Чехию, ограничивают въезд людей из зон с высоким уровнем риска коронавируса.
Клара Минак