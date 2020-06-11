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00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 11 июня

Освящение Исаакиевского собора, награждение The Beatles и другие события этого дня.

Христофор Колумб завершил вторую экспедицию

11 июня 1496 года Колумб вернулся в Испанию, завершив свое второе плаванье, которое длилось почти 3 года. В ходе экспедиции было осуществлено полное покорение Эспаньолы, заложен город Санто-Доминго и проложен наиболее удобный морской путь в Вест-Индию. Кроме того, были открыты Малые Антильские острова, Виргинские острова, острова Пуэрто-Рико, Ямайка и почти полностью исследовано южное побережье Кубы.

Возвращение Робинзона Крузо

11 июня стало знаменательной датой и для одного из литературных героев.

Как написал автор романа «Робинзон Крузо» Даниель Дефо, в 1632 году его герой вернулся в Англию, пробыв в отсутствии 35 лет, из них более 28 — на необитаемом острове.

Опубликована поэма «Мертвые Души»

В этот день в 1842 году вышла в свет знаменитая поэма Николая Гоголя. Сюжет одного из самых знаменитых произведений писателя был подсказан ему Пушкиным. Произведение о похождениях Чичикова задумывалось как трехтомник, но в полном виде до читателей дошел только первый том.

Освящение Исаакиевского собора

Крупнейший православный храм Санкт-Петербурга был освящен 11 июня 1858 года. Сооружение здания и работы по его оформлению продолжались 40 лет — с 1818 по 1858 год. Собор освятили во имя преподобного Исаакия Далматского, почитаемого Петром I святого, так как император родился в день его памяти — 30 мая (11 июня по новому стилю).

Источник: AP 2020

The Beatles наградили Орденами Британской Империи

Ровно 55 лет назад королева Елизавета II подписала указ о вручении членам группы The Beatles Орденов Британской Империи.

Еще никогда поп-музыканты не удостаивались столь престижной государственной награды, которую учредил король Георг Пятый в 1917 году.

Высокое признание заслуг The Beatles перед страной («за вклад в развитие британской культуры и ее популяризацию по всему миру») вызвало протест у многих кавалеров награды.

День рождения Дениса Мацуева

Российскому пианисту-виртуозу в этом году исполняется 45 лет. Известность пришла к Денису Мацуеву после вручения ему Первой премии XI Международного конкурса П. И. Чайковского в 1998 году. На сегодняшний день Мацуев — один из самых популярных пианистов современности, который совмещает в своих музыкальных произведениях новаторство и традиции русской фортепианной школы.

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