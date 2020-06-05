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09:25 (мск), источник: Life.ru

Отложили рождение детей до лучших времён. В России сократилось число беременных женщин

Также эксперты пояснили, с чем это может быть связано.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 05.06
Инфицировано441 108+8 831
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
22.054.06
Скончалось5 384+169
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
22.054.06
Выздоровело204 623+8 666
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
22.054.06
Инфицировано6 640 960+126 601
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
22.054.06
Скончалось391 285+5 174
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
22.054.06
Выздоровело2 873 330+64 413
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
22.054.06
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Источник: Reuters

Несмотря на то что многие специалисты предрекали беби-бум на фоне вынужденных мер безопасности в связи с пандемией коронавируса, статистика говорит об обратном: тесты на беременность стали покупаться меньше, а также женщины стали реже посещать врачей-гинекологов по вопросам зачатия. Об этом сообщает News.ru.

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Согласно статистике за первые 20 недель 2020 года в России на 7,7 процента упали продажи тестов на беременность, при этом серьёзное падение было зафиксировано уже на 15-й неделе, которая стала второй карантинной. Спад продолжился на 19-й и 20-й неделе этого года. Объёмы продаж сократились на 15 и 18 процентов соответственно.

Также реже стали покупать тесты на овуляцию. Объёмы их продаж сократились на 3,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, издание отмечает, что с наступлением пандемии женщины стали реже планировать беременность. Это подтверждает медицинская статистика.

По мнению врача-гинеколога Татьяны Шепель, это связано со страхом россиянок перед будущим и неуверенностью в завтрашнем дне. С ней солидарна и директор Ассоциации народонаселения и развития акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. По её данным, за последние три месяца в России увеличились продажи контрацептивов:

Подавляющее большинство разумных женщин решило несколько скорректировать свои планы и отложило беременность до лучших времён, потому что экономическая ситуация не способствует пополнению в семьях. Многие лишились работы или части дохода. Очевидно, что сейчас не лучшее время.

Ранее Лайф сообщал, что общественники предложили ввести в России ежемесячные выплаты беременным.

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