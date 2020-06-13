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00:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 13 июня

Открытие Музея Пушкина, запрет отправлять детей посылками, первый шаг к созданию ЦРУ и другие интересные события этого дня.

Учредили Государственный банк России

В 1860 году указом Александра II был утвержден центральный банк в дореволюционной России. Формально он был не первым: в 1762 году император Петр III с целью эмиссии ассигнаций уже учреждал «госбанк», однако он существовал только де-юре, а сам император вскоре был свергнут в результате дворцового переворота. В XIX веке в стране появлялись разные банки со словом «государственный» в названии. Но только основанное 13 июня 1860 года учреждение выполняло все основные функции Центробанка.

Родился Жюль Борде

Бельгийский иммунолог и бактериолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1919 год, совместно с О. Жангу выделил бациллу — возбудитель коклюша. Он также разработал учение об анафилаксии и теорию бактериофагии, предложил теорию свертывания крови.

Пущен первый в Российской империи электрический трамвай

Это произошло в 1892 году в Киеве. Он ездил по центральной улице города, Крещатику, пока эту ветку не закрыли в 1934 году. Спустя 4 года электрические трамваи появились в Нижнем Новгороде, а в 1899 году — в Москве и Казани.

В Москве торжественно открыли Пушкинский музей

Церемония состоялась в 1912 году в присутствии Николая II, его матери Марии Фёдоровны, а также дочерей. В то время легендарное заведение носило название Музей изящных искусств имени императора Александра III.

Гости, в ожидании государя, разбредаются по залам. Вдруг — звон, грохот, испуг, отскок, серебряные осколки и потоки: это восемнадцатилетний зять моего отца задел поднос с кавказскими водами, побежавшими и засверкавшими, как породившие их источники. Старички, удостоверившись, что не бомба, успокаиваются.
Марина Цветаева
из очерка «Открытие музея»

В США запретили отправку детей посылками

Такое решение почтовая служба страны приняла в 1920 году. Дело в том, что с 1913 года в стране действовал «Законе о почте», разрешающий пересылать живность весом до 50 фунтов (23 кг). Но американцы пересылали не только собак, кошек или барашков, но и маленьких детей, причислив их к «живности». Почтальон доставлял такие посылки прямо к месту назначения.

Однажды почта отправила через четыре штата даже шестилетнюю девочку, взяв за услугу 15 центов.

В США создали предшественника ЦРУ

13 июня 1942 президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании Управления стратегических служб, позже ставшего ЦРУ. Управление действовало во время Второй мировой войны, но основную часть обязанностей будущего управления в то время исполняло Федеральное бюро расследований (ФБР). А вот само ЦРУ появится в 1947 году после принятия Закона о национальной безопасности, подписанного президентом США Гарри Трумэном.

Сергею Маковецкому исполняется 62 года

Народный артист РФ родился в 1958 году в Киеве. Маковецкий сыграл множество ролей в театре и прославился благодаря съемкам в фильмах «Операция “С новым годом”» (1996), «Про уродов и людей» (1998), «Русский бунт» (2000), «Брат 2» (2000), «72 метра» (2004), «Жмурки» (2005), «Мне не больно» (2006), «12» (2007) и других.

Григорию Перельману исполняется 54 года

Российский учёный-математик, доказавший гипотезу Пуанкаре, родился в 1966 году. Это единственная на 2020 год решенная задача тысячелетия. На то, чтобы доказать гипотезу, понадобилось 99 лет.

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