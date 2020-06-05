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00:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Место разлива топлива в Норильске сняли из космоса

Снимки опубликовала госкорпорация «Роскосмос» на своей странице в Twitter.

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16
фотографий
16
фотографий

«“Роскосмос” выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки», — уточняется в подписи к фото.

Ранее сообщалось, что причиной разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске могло стать непредвиденное поведение грунта.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о начале уголовного производства из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации в связи с разливом топлива в Норильске. Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. В результате произошедшего 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Пострадавших нет.

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