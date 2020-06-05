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10:29 (мск), источник: Известия

Вирус тревоги: эмоциональность влияет на смертность от COVID-19

Чрезмерная восприимчивость южных народов может вызвать усиление симптомов заболевания.

Коронавирус COVID-19
10:42 (мск)Число больных COVID-19 в России достигло почти 450 000 человек
РоссияМир
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Источник: Известия

Дополнительным фактором, влияющим на уровень летальности от COVID-19, может быть так называемый эффект ноцебо, выяснили ученые. Ожидание чего-либо плохого — в данном случае симптомов заболевания — приводит к их появлению в реальности. Так как культурные и национальные особенности восприятия информации различны, эффект проявляется в разных странах неодинаково. В частности, для южан свойственна более эмоциональная реакция на тревожные сообщения о болезни. Вызванный негативной информацией шок способен даже ускорить смерть у тяжелобольных пациентов.

Коронавирусное ноцебо

В медицине давно известен термин «плацебо» — когда здоровье пациента улучшается из-за веры в ту или иную методику лечения. Однако есть и обратный эффект, носящий название «ноцебо». Он выражается в том, что люди заболевают сильнее вследствие тревожных ожиданий.

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Директор Оксфордской программы по эмпатии Джереми Ховик и научный сотрудник Лондонской школы экономики и политических наук Джулио Онгаро предположили, что положительный тест на COVID-19 у человека с незначительными симптомами может их усугубить. Это происходит из-за того, что пациент сильно переживает и накручивает себя, будучи захваченным информационной волной, несущей множество подробностей о протекании болезни, ее опасности и т. д. Более того, вызванный негативной информацией шок способен даже ускорить смерть у тяжелобольных пациентов.

По словам руководителя психологической службы Томского госуниверситета Азамата Найманова, недавнее исследование показало повышенный уровень тревожности и депрессии у пациентов с диагностированным COVID-19 и пневмонией иного происхождения по сравнению со здоровыми людьми. У больных же COVID-19 тревога была выше и по сравнению с больными обычной пневмонией. Таким образом, у эффекта ноцебо гораздо больше шансов проявиться у пациентов с COVID-19.

Как выяснил коллектив китайских ученых из первой больницы Нинбо университета Чжэцзян, среди причин возникновения симптомов тревоги и депрессии у больных COVID-19 можно выделить несколько основных:

Среди них — беспокойство за членов семьи и возможность их заражения; неопределенность прогнозов врачей в плане лечения и выздоровления в связи с малой изученностью заболевания и отсутствием специфических лекарств; обеспокоенность высокой скоростью распространения заболевания и риском летального исхода.

Впрочем, как сообщили авторы исследования, своевременное психологическое вмешательство дает значимый положительный эффект на протекание заболевания. Ежедневное общение с пациентами, заинтересованность их делами и проблемами, сообщение им положительной информации и усиление позитивных эмоций заметно снижали выраженность тревожных и депрессивных симптомов уже через неделю.

Физиология провала

Явление ноцебо объясняется и на физиологическом уровне, хотя известно о нем не так много.

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— На сегодняшний день ноцебо-эффект изучен недостаточно, но экспериментальные исследования демонстрируют зависимость между получением негативных установок и повышением уровня тревоги, — пояснил Азамат Найманов. — Слова и фразы отрицательного характера порождают вместе с тревогой и плохие ожидания. В итоге на биохимическом уровне активируется холецистокининовая система, влияющая на формирование эмоций страха и тревоги.

Как пояснил ученый, она противодействует опиоидной и дофаминергической системам. Опиоидные пептиды служат эндогенными обезболивающими и антистрессорными факторами, регулируют температуру тела, артериальное давление, функцию легких, пищеварительной системы, эндокринных желез, иммунной системы. При блокировке опиоидной системы эти процессы нарушаются, вследствие чего ухудшаются симптомы болезни. Блокировка дофаминергической системы приводит к снижению мотивационного компонента лечения, раздражительности, колебаниям эмоционального фона, нарушению работы сердечно-сосудистой системы, метаболических процессов, также усугубляющих протекание заболеваний.

Известно, что страх активирует реакцию «сражайся или беги». Это приводит, помимо прочего, к ускорению сердечного ритма и повышению артериального давления.

В некоторых случаях может вызвать аритмию и даже сосудистый коллапс, когда в кровеносные сосуды поступает недостаточное количество крови. Все это действительно ухудшит состояние любого больного, в частности, и страдающего от COVID-19.

— Эффект ноцебо в самом деле может вызвать ряд непредсказуемых последствий, — сообщил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуз-участник программы повышения конкурентоспособности образования «5−100») Станислав Отставнов. — Представим следующую ситуацию: ложноположительный результат отдельного теста и наличие нескольких симптомов COVID-19, которые возникают и при других респираторных заболеваниях (кашель при сердечных проблемах, чихание при попадании в нос пыли, пыльцы или реакции на свет). Они могут уверить пациента в его заболевании.

Скажи мне, откуда ты

Все опрошенные «Известиями» эксперты сообщили, что на проявление эффекта ноцебо влияет характер человека. Но, по предположению Джереми Ховика и Джулио Онгаро, степень проявления эффекта может зависеть и от национальности человека, точнее, его культуры. Люди из разных стран имеют свои особенности восприятия и реакции на информацию, связанную со здоровьем.

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Такая специфика эффекта ноцебо может частично объяснить значительную разницу в уровнях смертности у жителей разных стран. Например, на сегодняшний день в Германии этот показатель равен 4,7%, в Италии — 14,4%, в США — 5,8%, в России — 1,2%. Общая статистика показывает довольно высокую смертность в Южной Европе, и некоторое ее среднее снижение вместе с территориальным продвижением к северу.

— Восприятие человеком информации о болезнях и здоровье действительно может зависеть от культурных особенностей, — подтвердил заведующий кафедрой физиологии человека и животных МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Каменский. — Ведь эмоциональность зачастую зависит от принадлежности к той или иной нации. Мужчины южных народов (итальянцы, испанцы, греки) гораздо восприимчивее к боли, чем северяне — например, норвежцы или шведы. Причем непонятно, северяне действительно слабее чувствуют боль или более терпеливы к ней. Это говорит о том, что народы по-разному относятся и к информации о заболеваниях, в том числе и в эмоциональном плане.

Конечно, помимо психологического восприятия болезни, на летальность влияет множество других факторов. Среди них генетические особенности, образ жизни, иммунитет, внешние условия и множество других. Однако нельзя отрицать, что психосоматика играет огромную роль в выздоровлении человека.

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