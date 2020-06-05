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04:18 (мск), источник: РИА Новости

В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19

ПЕКИН, 5 июн — РИА Новости. Китай за минувшие сутки зарегистрировал пять новых случаев заражения коронавирусом, а также выявил троих бессимптомных носителей, выздоровели восемь пациентов, летальных исходов нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:33 MSK, 05.06
Инфицировано441 108+8 831
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
22.054.06
Скончалось5 384+169
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
22.054.06
Выздоровело204 623+8 666
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
22.054.06
Инфицировано6 600 692+201 462
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
22.054.06
Скончалось389 620+5 157
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
22.054.06
Выздоровело2 853 358+63 785
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
22.054.06
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Источник: Reuters

Уточняется, все новые случаи были ввозными, четыре — в Шанхае и один — в провинции Сычуань.

Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 83 027 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 327 человек выздоровели, 66 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 1768, выздоровели 1707 человек.

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Комитет пояснил корректировку цифр уточнением статистических данных.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 3 таких случая, из них один — ввозной. За минувшие сутки из карантина выпустили 31 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 297 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1099 случаев заражения (четыре человека скончались, 1042 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 428 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Во время загрузки произошла ошибка.
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