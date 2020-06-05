В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19

Уточняется, все новые случаи были ввозными, четыре — в Шанхае и один — в провинции Сычуань.
Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 83 027 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 327 человек выздоровели, 66 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 1768, выздоровели 1707 человек.
Комитет пояснил корректировку цифр уточнением статистических данных.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 3 таких случая, из них один — ввозной. За минувшие сутки из карантина выпустили 31 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 297 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1099 случаев заражения (четыре человека скончались, 1042 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 428 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.