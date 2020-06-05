Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами В населенном пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь
Фоторепортажи
8США впервые за девять лет отправили людей на МКС
20Детский труд
09:42 (мск), источник: Life.ru

Тройной оклад за выходные? Как оплатят работу в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением Парада Победы. Лайф разбирался, как оплатят работу в праздники и на что обращать внимание сотрудникам, чтобы получить все положенные деньги.

Источник: Агентство «Москва»

День России и проведение Парада Победы подарят россиянам две короткие рабочие недели. О рабочем графике июня напомнили в Роструде. С 12 по 14 июня — выходные в связи с празднованием Дня России. Соответственно, на старте сокращённая рабочая неделя — с 8 по 11 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час, так как он предпраздничный.

Вторая короткая неделя связана с объявлением 24 июня нерабочим днём. Таким образом, россияне будут работать 22−23 и 25—26 июня. В связи с тем что этот день не считается праздничным, работать 23 июня всем придётся полный рабочий день.

Сколько заплатят тем, кто будет работать в выходной

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников напомнил, что оплату работы в выходные и в праздничные дни регламентирует Трудовой кодекс. Статья 153 гласит, что работа во внеурочные часы оплачивается как минимум в двойном размере.

Новость
Россиянам могут начать возмещать расходы на удаленке

— Это означает, что, если вы согласитесь работать, например, с 12 по 14 июня, эти дни будут оплачиваться дополнительно, помимо заработной платы, и вы получите за них как минимум двойную оплату, — объяснил юрист. — Допустим, в среднем вы получаете 3000 рублей в день, за работу в праздничный день вам должны заплатить минимум 6000 рублей. Двойная ставка — минимальная регламентированная ТК РФ выплата. На деле вы можете получить и больше, всё зависит от договорённостей с работодателем. Бывают случаи, когда сотрудники по договорённости с руководством получают тройной оклад за праздничные дни и выше.

Специалист уточнил, что по законодательству в выходные и праздничные дни работнику платят за фактически отработанное время. Получается, если вы отработали не полную смену (восемь часов или столько, сколько предполагает ваш обычный график), а, например, три часа, то в повышенном размере вам будут оплачены только три часа, а не полный рабочий день.

По словам юриста, есть и другой вариант расчёта за работу в праздники. Вместо дополнительной оплаты работнику может быть предложен выходной день в другое время, при этом ему положена обычная плата за отработанное время в выходной или праздничный день. А если сотрудник работает посменно и его смена совпадает с выходным днём, такой день оплачивается исходя из обычной ставки.

Как добиться положенных выплат

Как отметил Петр Гусятников, для того чтобы гарантированно получить дополнительные деньги за работу в праздники, нужно позаботиться об этом, а не рассчитывать на устную договорённость с руководством. Должен быть приказ руководителя компании, в котором стоит подпись сотрудника о том, что он ознакомлен с условиями и согласен работать в праздники. Но этот приказ обязывает к ответственности и работника. Если он подписал и согласился на условия документа, но без уважительной причины не вышел на работу в оговорённые дни, работодатель вправе применить к нему дисциплинарное взыскание. Вплоть до увольнения за прогул.

Новость
Трудовая инфекция: работники втрое чаще жалуются на нарушения прав

По словам управляющего партнёра юридической компании «Варшавский и партнёры» Владислава Варшавского, два нерабочих дня 12 июня 2020 года и 24 июня 2020 года по своей природе являются разными. День России в соответствии с Трудовым кодексом РФ признан нерабочим праздничным днём, а 24 июня 2020 года — нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы, объявленным таковым Указом Президента РФ. Иными словами, 24 июня 2020 года не является нерабочим днём, за который положена отдельная оплата. В связи с этим не исключены попытки руководителей предприятий уклониться от оплаты за этот день.

— Признание того или иного дня нерабочим днём с сохранением заработной платы может привести к тому, что работодатели, понёсшие и так существенную нагрузку по выплате заработной платы в марте, апреле и мае 2020 года, будут искать способы, чтобы такие дни не оплачивать, — предупредил Владислав Варшавский.

Читайте также
 Удар головой о лёд и 15 минут в отключке. Жена Ягудина чуть не закончила с
"Меняем на Кросби". Овечкин и Малкин оценили игру Дзюбы в хоккей
NBC: Трамп хотел уволить шефа Пентагона из-за протестов
Льготный сезон. От каких выплат освободили дачников в этом году
Место разлива топлива в Норильске сняли из космоса
В России сократилось число беременных женщин
Путин поручил найти средства на подключение россиян к газу
Объявлено имя нового главного тренера сборной России по хоккею
Gnezdo.ru
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Помните Белоснежку из "9 роты"? Вот как изменилась
Hi-Tech
Как выглядит модульный смартфон будущего (фото) Вы захотите себе такой
Горячие темы на Авто
Русская мафия держит оборону в Америке! 257
Не верю в статистику по коронавирусу 175
Как насчёт нового-РАЗДЕЛА ? 156
реклама. 79
Кино
От хакерши до ведьмы: Анджелине Джоли — 45 Эталонная красавица и неутомимый общественный деятель, но в первую очередь — успешная и разносторонняя актриса, имеющая за плечами более 50 работ. Вспоминаем творческий путь Анджелины Джоли и отслеживаем эволюцию ее героинь
Новости партнеров
Копеечные зарплаты после обновления Конституции уйдут в прошлое
ЦИК: досрочное голосование по Конституции продлится шесть дней
Как Конституция повлияет на патриотическое воспитание детей
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Дети
Оксана Самойлова показала эффектное фото с четырьмя детьми Звездная мама обожает свою «банду»
Леди
Наталья Рудова восхитила сеть снимком в бикини Звезда похвасталась прекрасной фигурой.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь