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10:14 (мск), источник: РБК

НИИ Склифосовского начал лечить COVID-19 по экспериментальной методике

В России для лечения заразившихся коронавирусом впервые применили гипербарическую оксигенацию — доставку кислорода в плазму при повышенном давлении. С помощью нового метода он попадает в организм в стопроцентном объеме.

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26.05
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29.05
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30.05
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150
23.05
139
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31.05
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22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
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26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
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3.06
8972
4.06
8666
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Инфицировано6 640 960+116 591
22.05
106949
23.05
107500
24.05
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87225
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29.05
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30.05
116356
31.05
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1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
22.054.06
Скончалось391 285+4 996
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
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28.05
5204
29.05
4723
30.05
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31.05
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2870
2.06
3599
3.06
4678
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Выздоровело2 873 330+55 457
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
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Источник: Агентство «Москва»

В России пациентов с коронавирусом впервые начали лечить с помощью гипербарической оксигенации (ГБО). Экспериментальную методику применили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщается на сайте мэра Москвы.

При ГБО кислород доставляется в плазму при повышенном атмосферном давлении, благодаря чему поступает в организм в стопроцентном объеме. Поэтому такой метод работает эффективнее, чем другие, например подача кислорода через маску, говорится в сообщении.

Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких.
Сергей Петриков
директор НИИ, член клинического комитета по борьбе с COVID-19

Эксперт отметил, что лечение с помощью ГБО проводится в комплексе с другой терапией.

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В НИИ экспериментальную методику опробовали уже 25 заразившихся коронавирусом, которые получили 108 баросеансов. После ГБО у пациентов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови, указано в сообщении. «Кроме того, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты», — добавляется в нем.

ГБО обычно используют в лечении пациентов, получивших черепно-мозговую травму, и в период восстановления после сложных нейрохирургических операций. В Москве метод применяют также для лечения воспалений, вирусных заболеваний, для реабилитации после инсультов и при сосудистых заболеваниях, а также для терапии пациентов, страдающих сахарным диабетом и диабетической стопой, чтобы улучшить кровообращение.

В России зарегистрировали 441,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Больше всего заболевших выявили Москве — 189,2 тыс. С начала пандемии в столице умерли 2749 человек, 94,7 тыс. пациентов уже выздоровели.

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