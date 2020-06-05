НИИ Склифосовского начал лечить COVID-19 по экспериментальной методике

В России пациентов с коронавирусом впервые начали лечить с помощью гипербарической оксигенации (ГБО). Экспериментальную методику применили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщается на сайте мэра Москвы.
При ГБО кислород доставляется в плазму при повышенном атмосферном давлении, благодаря чему поступает в организм в стопроцентном объеме. Поэтому такой метод работает эффективнее, чем другие, например подача кислорода через маску, говорится в сообщении.
Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких.
Эксперт отметил, что лечение с помощью ГБО проводится в комплексе с другой терапией.
В НИИ экспериментальную методику опробовали уже 25 заразившихся коронавирусом, которые получили 108 баросеансов. После ГБО у пациентов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови, указано в сообщении. «Кроме того, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты», — добавляется в нем.
ГБО обычно используют в лечении пациентов, получивших
В России зарегистрировали 441,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Больше всего заболевших выявили Москве — 189,2 тыс. С начала пандемии в столице умерли 2749 человек, 94,7 тыс. пациентов уже выздоровели.