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10:42 (мск), источник: Ведомости

Число больных COVID-19 в России достигло почти 450 000 человек

Врачи выявили коронавирусную инфекцию еще у 8726 пациентов.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 05.06
Инфицировано449 834+8 726
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
22.054.06
Скончалось5 528+144
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
22.054.06
Выздоровело212 680+8 057
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
22.054.06
Инфицировано6 642 295+117 926
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
22.054.06
Скончалось391 295+5 006
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
22.054.06
Выздоровело2 873 651+55 778
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
22.054.06
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Источник: Агентство «Москва»

В России выявлено 8726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших с начала эпидемии увеличилось до 449 834 человек, сообщил оперативный штаб. За прошедшие сутки в России скончались 144 пациента с пневмонией и диагностированным COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране умерли более 5500 человек, выздоровели — 212 680 пациентов.

За минувшие сутки от COVID-19 вылечились 8057 человек. Сейчас от вируса получают лечение 231 626 человек.

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Среди всех российских регионов Москва лидирует по числу заболевших коронавирусной инфекцией. В столице число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 1855 человек, общее число заболевших с начала эпидемии превысило 191 000 человек. С 23 апреля суточный прирост не превышает 2000 новых случаев заболевания. За прошедшие сутки в Москве выздоровели 2643 человека, продолжают лечиться 90 905 пациентов с COVID-19. За сутки в столице умерли 57 заразившихся вирусом, всего в городе жертвами COVID-19 стали 2806 человек.

В России на втором месте по числу заболевших COVID-19 — Подмосковье. Однако в этом регионе общее число зараженных вдвое меньше, чем в столице — 42 720 человек с начала эпидемии. Прирост за сутки составил 762 новых случая. Всего в области от COVID-19 умерли 539 человек, на данный момент 31 789 заразившихся получают лечение, 10392 выздоровели.

В топ-5 по числу заболевших входят также Санкт-Петербург (общее число заболевших 17 822, из них 539 умерли, суточный прирост составил 378 случаев), Нижегородская (11 499 заразившихся, из них 125 скончались, суточный прирост 330 человека) и Свердловская (всего 6930 заболевших, 37 умерших, 251 новых случаев за сутки) области.

За прошедшие сутки более 100 новых случаев заболевания также выявлены в Ростовской области (общее число заболевших 5753), в Дагестане (5587, смертность более 5%), Красноярском крае (4968) и Тульской области (4398).

На сегодня в мире COVID-19 диагностирован у более чем у 6,64 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу случаев заболевания. Лидируют в рейтинге США с показателем 1,87 млн заразившихся, на втором месте Бразилия с 614 941 случаев. Всего в мире скончались более 391 295 пациентов с COVID-19, из них 108 211 смертельных случаев приходится на США, 39 987 — на Великобританию и 33 689 — на Италию.

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