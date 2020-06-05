10:42 (мск), источник: Ведомости
Число больных COVID-19 в России достигло почти 450 000 человек
Врачи выявили коронавирусную инфекцию еще у 8726 пациентов.
В России выявлено 8726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших с начала эпидемии увеличилось до 449 834 человек, сообщил оперативный штаб. За прошедшие сутки в России скончались 144 пациента с пневмонией и диагностированным COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране умерли более 5500 человек, выздоровели — 212 680 пациентов.
За минувшие сутки от COVID-19 вылечились 8057 человек. Сейчас от вируса получают лечение 231 626 человек.
Среди всех российских регионов Москва лидирует по числу заболевших коронавирусной инфекцией. В столице число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 1855 человек, общее число заболевших с начала эпидемии превысило 191 000 человек. С 23 апреля суточный прирост не превышает 2000 новых случаев заболевания. За прошедшие сутки в Москве выздоровели 2643 человека, продолжают лечиться 90 905 пациентов с COVID-19. За сутки в столице умерли 57 заразившихся вирусом, всего в городе жертвами COVID-19 стали 2806 человек.
В России на втором месте по числу заболевших COVID-19 — Подмосковье. Однако в этом регионе общее число зараженных вдвое меньше, чем в столице — 42 720 человек с начала эпидемии. Прирост за сутки составил 762 новых случая. Всего в области от COVID-19 умерли 539 человек, на данный момент 31 789 заразившихся получают лечение, 10392 выздоровели.
За прошедшие сутки более 100 новых случаев заболевания также выявлены в Ростовской области (общее число заболевших 5753), в Дагестане (5587, смертность более 5%), Красноярском крае (4968) и Тульской области (4398).
На сегодня в мире COVID-19 диагностирован у более чем у 6,64 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу случаев заболевания. Лидируют в рейтинге США с показателем 1,87 млн заразившихся, на втором месте Бразилия с 614 941 случаев. Всего в мире скончались более 391 295 пациентов с COVID-19, из них 108 211 смертельных случаев приходится на США, 39 987 — на Великобританию и 33 689 — на Италию.