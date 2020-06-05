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12:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Свинью весом 200 кг доставали из ямы 10 спасателей (видео)

Свиньи — милые и полезные животные, но не тогда, когда проваливаются в яму, даже небольшую. Хрюшка из Таиланда по имени Мухан доказала, что ее спасение — дело для настоящих героев.

Мухан загадочно исчезла с поля местного фермера Нави Кавета на востоке страны. 8-летнюю свинью искали всей деревней, пока не обнаружили красавицу в ловушке. Мухан провалилась в яму глубиной даже меньше метра, но не могла выбраться самостоятельно. Это и не удивительно для свинки весом 200 кг.

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Спасать Мухан пришли друзья Нави, но не справились с задачей. Слишком уж она была тяжелой. Тогда фермеры обратились к спасателям.

Команде из 10 человек пришлось немало помучиться, но, в конце концов, хрюшка оказалась на воле. Порядком уставшую Мухан искупали и хорошо накормили.

Анна Лысенко

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