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12:53 (мск), источник: ТАСС

Бразилия вышла на третье место в мире по количеству умерших из-за коронавируса

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/ — Число инфицированных в этой стране приблизилось к 615 тыс.

Коронавирус COVID-19
14:26 (мск)ВОЗ: Россия вышла на плато по коронавирусу
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:33 MSK, 05.06
Инфицировано449 834+8 726
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
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28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
23.055.06
Скончалось5 528+144
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
23.055.06
Выздоровело212 680+8 057
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
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2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
23.055.06
Инфицировано6 658 334+128 267
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
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105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
23.055.06
Скончалось391 588+5 196
23.05
5219
24.05
3666
25.05
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23.055.06
Выздоровело2 886 183+65 695
23.05
107351
24.05
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23.055.06
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Источник: AFP 2020

Бразилия в четверг обогнала Италию и вышла на третье место в мире по количеству умерших из-за коронавируса. В крупнейшей стране Южной Америки рекордными темпами растет не только смертность, но и число инфицированных, которое превысило психологически важный 600-тысячный рубеж.

В целом Северная и Южная Америка остаются главным эпицентром пандемии коронавирусной инфекции: Перу по числу заразившихся приближается к Германии, высокие темпы распространения инфекции сохраняются в Чили, Мексике и США, которые являются абсолютным мировым лидером по числу инфицированных и умерших из-за коронавируса.

Об очередном рекорде суточного прироста новых случаев заражения сообщили в пятницу власти Индии.
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Из-за высоких темпов распространения инфекции страна может в ближайшие дни переместиться с седьмого на пятое место в мире по количеству заразившихся.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились около 6,5 млн человек, почти 383 тыс. из них умерли, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 4 июня.

Бразилия обошла Италию

Согласно данным Минздрава Бразилии, за истекшие сутки в стране зарегистрированы рекордные 1 473 летальных исхода заболевания, вызываемого коронавирусом. Общее число умерших составило 34 201.

Таким образом, по данному показателю Бразилия вышла на третье место в мире, обойдя Италию (33 689 умерших по данным на 4 июня) и уступая только США и Великобритании.

На этой неделе ежесуточный прирост смертей пациентов с коронавирусом в Бразилии обновляет максимальные значения уже в третий раз: во вторник было зафиксировано 1 262 летальных исхода, а в среду — 1 349.

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Общее число положительных результатов тестирования на коронавирус в стране вплотную приблизилось к 615 тыс. (второе место в мире), в том числе за минувшие сутки выявили почти 31 тыс. новых случаев инфицирования, что стало рекордным показателем на текущей неделе.

Максимальный суточный рост — 33 274 новых инфицированных — был зафиксирован в минувшую субботу. При этом власти признают, что реальное число заразившихся может быть еще больше, поскольку действующий общенациональный протокол исследований предполагает тестирование только тех, кто обращается за медпомощью, а часть заразившихся переносит инфекцию бессимптомно.

Рост в Латинской Америке

Коронавирус продолжает быстро распространяться и в других странах Латинской Америки. Перу по числу инфицированных приближается к Германии — там выявлено более 183,2 тыс. случаев заражения, умер 5 031 человек, выздоровели 76 228 пациентов.

Более 118,3 тыс. случаев заражения выявлено в Чили, умерли 1 356 человек.

Рекордные 4 442 новых случая заражения выявлены в истекшие сутки в Мексике, общее количество инфицированных составило почти 105,7 тыс. человек. За 24 часа умерли 816 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 12 545.

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Самый высокий суточный прирост числа заразившихся — 1 776 человек — зафиксирован в четверг и в Колумбии. Общее число инфицированных превысило 35,1 тыс., 1 087 человек умерли.

В Аргентине число инфицированных перешагнуло 20-тысячный рубеж, в том числе за минувшие сутки выявлено 929 новых случаев заражения коронавирусом. Число умерших в Аргентине — 608 человек.

Рекорд суточного прироста в Индии

В Азии главным очагом коронавируса остается Индия: за минувшие сутки там выявлено рекордное количество новых случаев заражения — 9 851. Это уже четвертый рекорд суточного прироста числа инфицированных на текущей неделе. В четверг этот показатель составил 9 304, сутками ранее — 8 909, а с утра воскресенья до утра понедельника — 8 392.

Общее число инфицированных в стране за время пандемии составило, по данным индийского Минздрава, почти 226,8 тыс. человек.

В настоящее время Индия занимает седьмое место по количеству заразившихся, но может к концу текущей недели или к началу следующей обогнать находящиеся впереди Италию (более 233,8 тыс. инфицированных) и Испанию (свыше 240,3 тыс.), где темпы распространения инфекции на порядок ниже.

По количеству умерших из-за коронавируса (6 348 человек) Индия занимает 12-е место в мире, а по количеству выздоровевших (около 109,5 тыс.) находится на 8-м месте.

Ситуация в Хубэе

В Китае, где самая первая вспышка коронавируса произошла в конце прошлого года, за истекшие сутки выявлено пять случаев заболевания, летальных исходов не зафиксировано, по данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Разочарование или счастье
Конец пандемии

В пятницу стало известно, что в провинции Хубэй, откуда, как принято считать, инфекция начала распространяться по Китаю и всему миру, выписаны из больниц трое последних пациентов с коронавирусом. В медицинских учреждениях провинции под наблюдением врачей остаются 217 инфицированных без симптомов, которых в КНР не включают в общую статистику, но упоминают в отдельной графе.

Согласно статистике, в материковой части КНР за время эпидемии заразились немногим более 83 тыс. человек, вылечились 94,33% инфицированных. С 15 апреля в стране не было летальных исходов, показатель смертности составляет 5,58% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

Эпицентр в Америке

Абсолютным мировым лидером по числу инфицированных и умерших из-за коронавируса остаются США: по сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основании данных федеральных и местных властей, в стране выявлено более 1,87 млн случаев заражения, умерли более 108,2 тыс. человек, выздоровели 485 тыс. пациентов.

Только за истекшие сутки в США было выявлено 19,7 тыс. случаев заражения и около тысячи смертей.

Финансовое положение американцев

Согласно опубликованному в четверг докладу американской неправительственной организации Institute for Policy Studies (Институт политических исследований), пандемия и введенные из-за нее ограничения крайне негативно сказалась на благосостоянии простых американцев: за последние 11 недель количество первичных заявок на получение пособий по безработице превысило 42 млн.

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При этом американские миллиардеры с середины марта разбогатели в совокупности более чем на $565 млрд и теперь общая сумма средств, находящихся в их распоряжении, составляет $3,512 трлн.

Наиболее преуспели за время пандемии глава корпорации Amazon Джефф Безос и его бывшая супруга Маккензи Безос — они разбогатели на $36,2 млрд и $12,6 млрд соответственно. Глава компании Facebook Марк Цукерберг улучшил свое финансовое состояние на $30,1 млрд, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск — на $14,1 млрд, основатели корпорации Google Сергей Брин и Ларри Пейдж — на $13,9 и $13,7 млрд соответственно. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс разбогател на $11,8 млрд, а ее бывший генеральный директор Стив Балмер — на 13,3 млрд. Предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг разбогател на $12,1 млрд, а один из основателей фирмы спортивной одежды Nike Фил Найт — на $11,6 млрд.

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