Бразилия вышла на третье место в мире по количеству умерших из-за коронавируса

Бразилия в четверг обогнала Италию и вышла на третье место в мире по количеству умерших
В целом Северная и Южная Америка остаются главным эпицентром пандемии коронавирусной инфекции: Перу по числу заразившихся приближается к Германии, высокие темпы распространения инфекции сохраняются в Чили, Мексике и США, которые являются абсолютным мировым лидером по числу инфицированных и умерших
Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились около 6,5 млн человек, почти 383 тыс. из них умерли, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 4 июня.
Согласно данным Минздрава Бразилии, за истекшие сутки в стране зарегистрированы рекордные 1 473 летальных исхода заболевания, вызываемого коронавирусом. Общее число умерших составило 34 201.
На этой неделе ежесуточный прирост смертей пациентов с коронавирусом в Бразилии обновляет максимальные значения уже в третий раз: во вторник было зафиксировано 1 262 летальных исхода, а в среду — 1 349.
Общее число положительных результатов тестирования на коронавирус в стране вплотную приблизилось к 615 тыс. (второе место в мире), в том числе за минувшие сутки выявили почти 31 тыс. новых случаев инфицирования, что стало рекордным показателем на текущей неделе.
Максимальный суточный рост — 33 274 новых инфицированных — был зафиксирован в минувшую субботу. При этом власти признают, что реальное число заразившихся может быть еще больше, поскольку действующий общенациональный протокол исследований предполагает тестирование только тех, кто обращается за медпомощью, а часть заразившихся переносит инфекцию бессимптомно.
Коронавирус продолжает быстро распространяться и в других странах Латинской Америки. Перу по числу инфицированных приближается к Германии — там выявлено более 183,2 тыс. случаев заражения, умер 5 031 человек, выздоровели 76 228 пациентов.
Рекордные 4 442 новых случая заражения выявлены в истекшие сутки в Мексике, общее количество инфицированных составило почти 105,7 тыс. человек. За 24 часа умерли 816 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 12 545.
Самый высокий суточный прирост числа заразившихся — 1 776 человек — зафиксирован в четверг и в Колумбии. Общее число инфицированных превысило 35,1 тыс., 1 087 человек умерли.
В Аргентине число инфицированных перешагнуло 20-тысячный рубеж, в том числе за минувшие сутки выявлено 929 новых случаев заражения коронавирусом. Число умерших в Аргентине — 608 человек.
В Азии главным очагом коронавируса остается Индия: за минувшие сутки там выявлено рекордное количество новых случаев заражения — 9 851. Это уже четвертый рекорд суточного прироста числа инфицированных на текущей неделе. В четверг этот показатель составил 9 304, сутками ранее — 8 909, а с утра воскресенья до утра понедельника — 8 392.
Общее число инфицированных в стране за время пандемии составило, по данным индийского Минздрава, почти 226,8 тыс. человек.
По количеству умерших
В Китае, где самая первая вспышка коронавируса произошла в конце прошлого года, за истекшие сутки выявлено пять случаев заболевания, летальных исходов не зафиксировано, по данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
В пятницу стало известно, что в провинции Хубэй, откуда, как принято считать, инфекция начала распространяться по Китаю и всему миру, выписаны из больниц трое последних пациентов с коронавирусом. В медицинских учреждениях провинции под наблюдением врачей остаются 217 инфицированных без симптомов, которых в КНР не включают в общую статистику, но упоминают в отдельной графе.
Согласно статистике, в материковой части КНР за время эпидемии заразились немногим более 83 тыс. человек, вылечились 94,33% инфицированных. С 15 апреля в стране не было летальных исходов, показатель смертности составляет 5,58% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).
Абсолютным мировым лидером по числу инфицированных и умерших
Согласно опубликованному в четверг докладу американской неправительственной организации Institute for Policy Studies (Институт политических исследований), пандемия и введенные
При этом американские миллиардеры с середины марта разбогатели в совокупности более чем на $565 млрд и теперь общая сумма средств, находящихся в их распоряжении, составляет $3,512 трлн.
Наиболее преуспели за время пандемии глава корпорации Amazon Джефф Безос и его бывшая супруга Маккензи Безос — они разбогатели на $36,2 млрд и $12,6 млрд соответственно. Глава компании Facebook Марк Цукерберг улучшил свое финансовое состояние на $30,1 млрд, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск — на $14,1 млрд, основатели корпорации Google Сергей Брин и Ларри Пейдж — на $13,9 и $13,7 млрд соответственно. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс разбогател на $11,8 млрд, а ее бывший генеральный директор Стив Балмер — на 13,3 млрд. Предприниматель и бывший мэр