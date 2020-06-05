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13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети обнаружили «тюльпаны-мороженое» (фото)

Некоторые пользователи посчитали их фотошопом.

Внимание пользователей соцсетей привлекли тюльпаны, напоминающие своим внешним видом мороженое.

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Сорт носит название Ice Cream (собственно, «Мороженое») и появился несколько лет назад. Однако из-за немаленькой цены на луковицы увидеть его на клумбах можно нечасто.

«Они настоящие? Это не фотошоп?» — пишет читатель.

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«Невероятно, у меня расцвел один такой. Я сперва не поняла, подумала, что запылился другой тюльпан! А оказывается, ко мне случайно попала луковица этого сорта!» — пишет в комментариях пользовательница.

«Действительно как мороженое. Это же надо!» — комментирует читатель.

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Махровые тюльпаны вырастают до 25 см. Их бутон напоминает мороженое только пока не раскрылся, а затем тюльпаны превращаются в обычные махровые.

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Анна Лысенко

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