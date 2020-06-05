Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами В населенном пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь
Фоторепортажи
12На линии фронта: будни московских врачей
11«Последний звонок — 2020» в формате онлайн
14:46 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые выяснили, как именно коронавирус проникает в мозг

Это объясняет, почему многие заболевшие COVID-19 теряют обоняние и вкус.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:33 MSK, 05.06
Инфицировано449 834+8 726
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
23.055.06
Скончалось5 528+144
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
23.055.06
Выздоровело212 680+8 057
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
23.055.06
Инфицировано6 663 729+125 273
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
23.055.06
Скончалось391 656+5 153
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
23.055.06
Выздоровело2 890 799+62 331
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
23.055.06
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

ТАСС, 5 июня. Немецкие молекулярные биологи выяснили, что коронавирус нового типа попадает в мозг человека через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы (ЦНС). Предварительные результаты наблюдений и возможные последствия этого процесса ученые опубликовали в статье в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Коллекции
5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции

«Мы открыли первые свидетельства того, что коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) проникает в мозг человека через обонятельный эпителий, двигаясь вдоль обонятельного тракта в центральные регионы мозга. Это объясняет многие характерные симптомы COVID-19, в том числе потерю обоняния и вкуса», — пишут исследователи.

Практически с первых дней после начала вспышки коронавирусной инфекции ученые знают, что SARS-CoV-2 поражает не только клетки в легких, но и в других тканях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также ряда других органов.

Еще на первых этапах развития эпидемии в Китае медики из КНР обнаружили намеки на то, что вирус может проникать в периферические нервные клетки и внутрь тканей мозга. Недавно медики из Германии и Франции выяснили, что коронавирус не может размножаться внутри клеток мозга, но при этом он способен вызывать их массовую гибель и ускорять нейродегенеративные болезни.

В новом исследовании группа немецких ученых под руководством профессора Свободного университета Берлина (Германия) Франка Хеппнера исследовала образцы тканей, извлеченные из тел 32 пациентов, которые погибли от последствий коронавирусной инфекции. Благодаря этому они узнали точный путь проникновения SARS-CoV-2 внутрь мозга человека.

Ворота для инфекции

Ученые отмечают, что некоторые пациенты с коронавирусом погибали из-за того, что внутри сосудов в их мозге появились тромбы. Из-за этого Хеппнер и его коллег начали подозревать, что этот процесс спровоцировало то, что коронавирус попал внутрь центральной нервной системы.

Час разочарований
Что нас ждет после пандемии

Руководствуясь этой идеей, ученые собрали образцы клеток из разных регионов мозга больных и изучили их структуру под электронным микроскопом. Кроме того, они пытались найти внутри них следы РНК и белков SARS-CoV-2. Сравнивая концентрацию вирусных частиц и копий генома коронавируса, биологи проследили за тем, как инфекция распространялась по мозгу больных, и поняли, как она туда проникла.

В частности, они обнаружили, что больше всего следов вируса было в обонятельном эпителии и нервных клетках, которые соединяли эту часть носа с центрами обоняния внутри мозга человека. Помимо РНК вируса, в пользу этого говорило то, что в этих регионах протекали воспалительные процессы, обычно связанные с вирусными инфекциями.

Вдобавок, на некоторых фотографиях этих клеток ученые заметили структуры, которые похожие по размерам на частицы SARS-CoV-2, но при этом отличаются от них по форме. Это может объяснять то, почему другая группа ученых из Германии не смогла найти следы жизнеспособных частиц вируса внутри мозга.

В ближайшее время Хеппнер и его команда планируют выяснить, как именно коронавирус проникает в клетки обонятельного эпителия, какие рецепторы он использует и что помогает новым вирусным частицам попадать в соседние нейроны.

Ответы на эти вопросы помогут ученым понять, насколько часто угнетенное дыхание и другие осложнения, связанные с COVID-19, вызываютет вирус, попавший в мозг, а также оценить долгосрочные последствия подобного заражения для нервной системы.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Чем лечат от COVID-19 в России и мире: гид по препаратамДля борьбы с COVID-19 врачи в России и в мире применяют препараты, изначально разработанные для борьбы с другими заболеваниями
 Медики объяснили уязвимость "сердечников" перед коронавирусной инфекцией
На Таймыре нашли следы древнего мифического народа
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 4 июня
Виноват тестостерон: почему коронавирус не щадит мужчин
Коронавирус COVID-19: главные события 3 июня
Коронавирус COVID-19: главные события 2 июня
Умер актер Михаил Кокшенов
Потанин прокомментировал ЧП в Норильске
ВОЗ: Россия вышла на плато по коронавирусу
Океан вынес кольцо с бриллиантами на 10 тысяч долларов
Тройной оклад за выходные. Как оплатят работу в июне
В выставленных у Белого дома военных ударила молния
Gnezdo.ru
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
Внук Юрия Гагарина вырос его точной копией
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Hi-Tech
Катастрофу в России показали из космоса (фото) Тонны нефти заполнили реки и озера под Норильском
Авто
С «Али», но не из Китая: автомобильные товары местных продавцов Раз в неделю Авто Mail.ru публикует подборку лучших автотоваров для водителей. В этот раз мы нашли самые выгодные предложения и подготовили специальные промокоды — можно неплохо сэкономить!
Кино
От хакерши до ведьмы: Анджелине Джоли — 45 Эталонная красавица и неутомимый общественный деятель, но в первую очередь — успешная и разносторонняя актриса, имеющая за плечами более 50 работ. Вспоминаем творческий путь Анджелины Джоли и отслеживаем эволюцию ее героинь
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Вакцинация от коронавируса 260
И хочется, и колется...Про встречи с друзьями 193
Хочу домой 131
Планирование беременности в пандемию 117
Леди
Наталья Рудова восхитила сеть снимком в бикини Звезда похвасталась прекрасной фигурой.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь