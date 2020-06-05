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14:26 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ: Россия вышла на плато по коронавирусу

Эпидемия коронавируса COVID-19 в России достигла плато, но при планировании массовых мероприятий необходимо соблюдать меры безопасности, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:33 MSK, 05.06
Инфицировано449 834+8 726
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
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28.05
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29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
23.055.06
Скончалось5 528+144
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
23.055.06
Выздоровело212 680+8 057
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
23.055.06
Инфицировано6 658 334+128 267
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
23.055.06
Скончалось391 588+5 196
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
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23.055.06
Выздоровело2 886 183+65 695
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
23.055.06
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Источник: Агентство «Москва»

«Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения», — заявила Харрис на брифинге в пятницу (цитата по «РИА Новости»).

Она добавила, что одной из эффективных мер остается соблюдение социальной дистанции.
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На вопрос, как соблюсти ее при проведении массовых мероприятий, например во время парада Победы в Москве 24 июня, она ответила, что «мы не говорим, что этого (проводить парад.— “Ъ”) делать нельзя». «Необходимо провести оценку рисков, проработайте, что вы можете сделать безопасно, чтобы предотвратить передачу вируса», — отметила представительница ВОЗ.

В России за последние сутки зарегистрировано 8726 новых случаев заражения коронавирусом и 144 летальных исхода, 8057 человек были выписаны из больниц.

Общее число заболевших достигло 449,8 тыс., умерших — 5,5 тыс., выздоровевших — 212,6 тыс. человек. По данным Роспотребнадзора, всего было сделано более 12 млн исследований на COVID-19.

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