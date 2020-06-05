ВОЗ: Россия вышла на плато по коронавирусу

«Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения», — заявила Харрис на брифинге в пятницу (цитата по «РИА Новости»).
Она добавила, что одной из эффективных мер остается соблюдение социальной дистанции.
На вопрос, как соблюсти ее при проведении массовых мероприятий, например во время парада Победы в Москве 24 июня, она ответила, что «мы не говорим, что этого (проводить парад.— “Ъ”) делать нельзя». «Необходимо провести оценку рисков, проработайте, что вы можете сделать безопасно, чтобы предотвратить передачу вируса», — отметила представительница ВОЗ.
В России за последние сутки зарегистрировано 8726 новых случаев заражения коронавирусом и 144 летальных исхода, 8057 человек были выписаны из больниц.
Общее число заболевших достигло 449,8 тыс., умерших — 5,5 тыс., выздоровевших — 212,6 тыс. человек. По данным Роспотребнадзора, всего было сделано более 12 млн исследований на COVID-19.