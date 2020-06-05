15:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Психологи выяснили, почему люди чаще хотят услышать плохую новость первой
Оказалось, что это своеобразная защитная реакция мозга.
Группа канадских психологов во главе с Дэвидом Хардисти решила исследовать реакцию людей на хорошие и плохие новости. В ходе эксперимента они разместили на Facebook две ссылки о выходе на пенсию. В первой в позитивном ключе пользователям предлагалось узнать детали о пенсионных надбавках, а вторая новость имела тревожный характер и задавала вопрос: «Беспокоитесь ли вы предстоящей пенсии?». Как не удивительно, но переходов по второй ссылке было больше на 43%.
Психологи отметили, что желание получить положительные эмоции в большинстве случаев сильнее, чем стремление пережить негативный опыт, но если речь идет о плохом событии, которое неизбежно, то люди предпочитают испытать это как можно быстрее. Дело в том, что сам процесс ожидания лишь усиливает отрицательные эмоции, а значит, чем быстрее человек пройдет через негативный опыт, тем быстрее он сможет с ним справиться и забыть об этом, пишет издание «Цех».
Екатерина Гура