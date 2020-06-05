15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит «Портрет человечества» глазами фотографов со всего мира
Повседневные моменты и необычные люди.
1854 Media и British Journal of Photography объявили
На фотографиях можно увидеть совершенно разных людей. На снимках есть и знаменитости — актер Билл Мюррей с щенком и музыкант Игги Поп во время своего выступления в Австралии.
Финалисты и победители конкурса Portrait of Humanity 2020 будут объявлены в сентябре, после чего все отмеченные работы можно будет увидеть на выставке.
Екатерина Гура