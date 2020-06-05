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15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит «Портрет человечества» глазами фотографов со всего мира

Повседневные моменты и необычные люди.

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фотографии
24
фотографии
24
фотографии

1854 Media и British Journal of Photography объявили шорт-лист масштабного международного фотоконкурса Portrait of Humanity 2020. В него вошли 200 снимков от фотографов со всего мира.

На фотографиях можно увидеть совершенно разных людей. На снимках есть и знаменитости — актер Билл Мюррей с щенком и музыкант Игги Поп во время своего выступления в Австралии.

Финалисты и победители конкурса Portrait of Humanity 2020 будут объявлены в сентябре, после чего все отмеченные работы можно будет увидеть на выставке.

Екатерина Гура

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