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17:58 (мск), источник: РИА Новости

Кравцов заявил, что ситуация с ЕГЭ поменялась в лучшую сторону

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ситуация с единым государственным экзаменом за последние годы изменилась в лучшую сторону, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Источник: РИА Новости

«Ситуация с 2013 года сильно поменялась и поменялась в лучшую сторону», — сказал Кравцов в ходе онлайн-трансляции программы «Дайте сказать!».

Он напомнил, что в 2013 году были массовые утечки экзаменационных заданий, из определенных регионов приезжали школьники с высокими баллами по ЕГЭ и после поступления в вуз не могли сдать первую сессию.

Не секрет, что в 2014 году в некоторых регионах не сдали экзамены на минимальное количество баллов 50−60% выпускников 11 классов. Как раз объективный экзамен подтолкнул к тому, что предметно стали заниматься повышением качества образования.
Сергей Кравцов
министр просвещения России
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