Кравцов заявил, что ситуация с ЕГЭ поменялась в лучшую сторону

«Ситуация с 2013 года сильно поменялась и поменялась в лучшую сторону», — сказал Кравцов в ходе онлайн-трансляции программы «Дайте сказать!».
Он напомнил, что в 2013 году были массовые утечки экзаменационных заданий, из определенных регионов приезжали школьники с высокими баллами по ЕГЭ и после поступления в вуз не могли сдать первую сессию.
Не секрет, что в 2014 году в некоторых регионах не сдали экзамены на минимальное количество баллов 50−60% выпускников 11 классов. Как раз объективный экзамен подтолкнул к тому, что предметно стали заниматься повышением качества образования.
Сергей Кравцовминистр просвещения России