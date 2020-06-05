17:47 (мск), источник: Газета.Ру
«Красивый и лучезарный человек»: умер Михаил Кокшенов
СМИ: Кокшенов скончался
В возрасте 83 лет ушел из жизни народный артист России Михаил Кокшенов, известный по ролям в фильмах «На Дерибасовской хорошая погода, или На
В беседе с «Газете.Ru» Дмитрий Харатьян, Аркадий Инин и Борис Галкин, работавшие с актером, прокомментировали случившееся, а также вспомнили, каким артистом и человеком был Кокшенов.
Народный артист России Михаил Кокшенов умер в возрасте 83 лет. Об этом в Facebook сообщила поэтесса Любовь Воропаева. «Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» — написала она.
Официально о причинах смерти актера на данный момент не сообщается. По словам супруги артиста Натальи Лепехиной, он умер в больнице 4 июня, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. При этом, как утверждает
Известно, что в октябре 2017 года Кокшенов перенес инсульт.
Звезду отечественного кино доставили в больницу после того, как ему стало плохо на улице. Артист тогда долгое время находился в тяжелом состоянии. Как отмечали СМИ со ссылкой на медиков, актер был частично парализован, не разговаривал и никого не узнавал. Впоследствии, впрочем, его здоровье стабилизировалось, и Кокшенова выписали.
Комментируя в разговоре с «Газетой.Ru» смерть Кокшенова, сценарист Аркадий Инин, друг и коллега народного артиста, вспомнил о том, как работал вместе с актером:
Мы работали и дружили
много-многолет. Он снимался в фильмах по моим сценариям. Например, в двух фильмах Леонида Гайдая — «Частный детектив, или Операция «Кооперация» и «На Дерибасовской хорошая погода или На Брайтон-Бичопять идут дожди». Кроме того, он был человеком крайне разносторонним, ему были тесны актерские рамки, и он пошел в режиссеры. Причем пошел в самое трудное время. Время так называемого «кооперативного кино», когда фильмы снимались за три копейки и одной камерой. И он все равно умел сделать абсолютно народные картины.
По его словам, Кокшенов был народным артистом «по жизни», а зрители его обожали.
«Мы с ним сделали штук пять картин. Из самых известных — «Русский бизнес», «Русский счет», «Русское чудо». Почему он мог это сделать? Он был народным артистом по званию, но дело не в звании — он и по жизни был абсолютно народным артистом, зрители его обожали. И поэтому то, на что не хватило бы никакой сметы, чтобы снять кино, ему удавалось это сделать, что называется, «по любви».
«То есть если нужно было площадку огородить в центре города, что было ни за какие деньги невозможно, Миша шел со своей обезоруживающей улыбкой к милиционерам, и те выстраивались перед ним, как перед генералом, по струнке. Огораживали любые участки, перекрывали движение, он мог остановить самолеты в аэропорту, мог задержать поезд, — вспомнил кинематографист. — Но абсолютно не пользовался этим в своих целях — только во благо фильмам. Кроме того, я его с юности знаю как автора: он писал юмористические рассказы в молодости. Правда, потом перестал. То есть это был очень разносторонний человек, очень талантливый, а главное — очень любимый народом».
Дмитрий Харатьян, партнер Кокшенова по ряду фильмов, включая картины «На Дерибасовской хорошая погода, или На
«Я снимался с Михаилом Михайловичем в нескольких картинах — у Леонида Гайдая в “На Дерибасовской хорошая погода, или На
И такой, можно сказать, «талисман Гайдая», потому что он снимался у него в нескольких картинах, — подчеркнул Харатьян. — Яркий, колоритный, самобытный артист — комедийный, характерный. Очень добрый, открытый, сердечный, улыбчивый, веселый.
«Вот таким мы его и запомним, наверное, по тем картинам и работам, которые он делал в кино. И оставил очень глубокий, серьезный след и память для многих поколений. Потому что это нетленные фильмы, многие из них стали уже отечественной киноклассикой».
В свою очередь заслуженный артист России Борис Галкин, который снимался с Кокшеновым в фильме «В зоне особого внимания», признался, что известие о смерти коллеги его ошарашило:
Простите, вы мне так неожиданно об этом сообщили… Царствие Небесное, я об этом не знал, — сказал Галкин. — Вы меня немножко ошарашили, для меня это довольно сильное впечатление.
Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве.
В первой половине 60-х он окончил актерский факультет Театрального училища (ныне — институт) имени Щукина и стал актером Академического театра имени Маяковского. Параллельно Кокшенов полноценно дебютировал в кино — его первой заметной работой стала роль Миши в картине «Председатель». В общей сложности на счету артиста более 100 ролей. В частности, в таких фильмах, как «Время, вперед», «В огне брода нет», «Женя, Женечка и «катюша», «Адъютант его превосходительства», «О друзьях‑товарищах», «В зоне особого внимания», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На
Помимо актерской карьеры, он проявил себя и как режиссер: к числу его самых известных работ относят «Русский бизнес», «Русский счет» и «Русское чудо».