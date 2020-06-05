16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астрофизик озвучил предупреждение для человечества
Он рассказал об опасностях освоения космоса.
Астрофизик Пол Саттер из Университета штата Огайо призвал человечество оставаться на Земле и не выходить за пределы атмосферы, если только мы хотим быть живы и здоровы.
Автор описывает все опасности, которые поджидают людей и космические корабли в космосе. Он начинает с рассказа о том, что будет, если скафандр вдруг перестанет защищать человека от вакуума.
Если вы доберетесь до одной из планет Солнечной системы, то будете очень разочарованы, продолжает он. Меркурий находится так близко к солнцу, что «зажарит вас заживо». Венера обладает «удушающей» атмосферой, которая может растопить свинец. На Марсе вы найдете только углекислый газ, а на Юпитере бушуют ураганы, которые Земле и не снились.
Затем Саттер описывает многие другие опасности. Например, крошечный астероид, разогнавшись до 160 тыс. км в час, может уничтожить космический корабль, солнечные вспышки облучают астронавтов большими дозами радиации, а космическое излучение разрушает ДНК человека.
В космосе поджидают черные дыры, которые просто разорвут человека на молекулы. К тому же, даже в Солнечной системе, на содержащих воду естественных спутниках, может обнаружиться внеземная жизнь.
«Моя первоочередная задача — предупредить», — пишет астрофизик.
Анна Лысенко