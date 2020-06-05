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16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астрофизик озвучил предупреждение для человечества

Он рассказал об опасностях освоения космоса.

Астрофизик Пол Саттер из Университета штата Огайо призвал человечество оставаться на Земле и не выходить за пределы атмосферы, если только мы хотим быть живы и здоровы.

Космос — это «мерзкое место, которого следует избегать», пишет ученый в книге «Как умереть в космосе: гид по опасным астрофизическим явлениям», опубликованной спустя всего несколько дней после запуска астронавтов на МКС компанией SpaceX.
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Автор описывает все опасности, которые поджидают людей и космические корабли в космосе. Он начинает с рассказа о том, что будет, если скафандр вдруг перестанет защищать человека от вакуума. Научно-фантастические фильмы любят изображать людей, взрывающихся в космосе, но этого не произойдет. Вместо этого жидкости внутри тела станут расширяться, тело раздуется вдвое, и человек успеет все это почувствовать перед гибелью.

Если вы доберетесь до одной из планет Солнечной системы, то будете очень разочарованы, продолжает он. Меркурий находится так близко к солнцу, что «зажарит вас заживо». Венера обладает «удушающей» атмосферой, которая может растопить свинец. На Марсе вы найдете только углекислый газ, а на Юпитере бушуют ураганы, которые Земле и не снились.

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Затем Саттер описывает многие другие опасности. Например, крошечный астероид, разогнавшись до 160 тыс. км в час, может уничтожить космический корабль, солнечные вспышки облучают астронавтов большими дозами радиации, а космическое излучение разрушает ДНК человека.

В космосе поджидают черные дыры, которые просто разорвут человека на молекулы. К тому же, даже в Солнечной системе, на содержащих воду естественных спутниках, может обнаружиться внеземная жизнь.

«Моя первоочередная задача — предупредить», — пишет астрофизик.

Анна Лысенко

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17:40 (мск)© Ньюстюб
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