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17:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян призвали носить маски даже при снижении числа заражений коронавирусом

Россиянам необходимо носить маски и перчатки даже при снижении числа заражений COVID-19. К этому призвала главный внештатный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева, ее обращение опубликовано на сайте министерства.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:33 MSK, 05.06
Инфицировано449 834+8 726
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
23.055.06
Скончалось5 528+144
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
23.055.06
Выздоровело212 680+8 057
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
23.055.06
Инфицировано6 672 287+129 436
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
23.055.06
Скончалось391 773+5 192
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
23.055.06
Выздоровело2 894 476+64 343
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
23.055.06
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Источник: Reuters

Васильева пояснила, что у большой доли заразившихся нет симптомов, но есть вирус, который может выделяться и распространяться. Если инфицированный человек будет носить маску, она защитит от вируса других.

И если все будут носить маски, то мы таким образом сможем защитить друг друга.
Ирина Васильева
главный внештатный фтизиатр Минздрава
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Необходимость носить перчатки фтизиатр объяснила тем, что больной человек может покашлять в кулак, после чего оставить следы вируса на часто используемых поверхностях, например, дверных ручках. К этой поверхности может прикоснуться другой человек без перчаток, а затем дотронуться до своего лица и занести в организм вирус через верхние дыхательные пути.

Ранее россиянам дали советы по выбору масок и перчаток; По словам врача-косметолога, маска должна быть не тканевой, а медицинской, так как на ткани скапливаются и размножаются микробы человека. Перчатки стоит покупать с тальком, потому что необработанные средства защиты могут привести к потливости рук и созданию среды для размножения микробов. Из-за этого могут обостриться экземы и дерматит.

В России за весь период пандемии зафиксировали 449 834 случая инфицирования, умерли 5528 человек, выздоровели 212 680.

Медицинские маски: виды и назначение
Источник:©Аргументы и факты
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