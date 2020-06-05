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18:38 (мск), источник: ТАСС

В Минздраве заявили, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/ — Москва уже прошла пик роста заболеваемости, сообщил замглавы ведомства Евгений Камкин.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:33 MSK, 05.06
Инфицировано449 834+8 726
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
23.055.06
Скончалось5 528+144
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
23.055.06
Выздоровело212 680+8 057
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
23.055.06
Инфицировано6 682 531+131 241
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
23.055.06
Скончалось392 321+5 526
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
23.055.06
Выздоровело2 897 890+65 324
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
23.055.06
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Источник: Агентство «Москва»

Перелом наступил в ситуации с коронавирусом в России, заявил в пятницу заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. «У нас продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», — сказал он на круглом столе «Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы», который проводился в режиме онлайн.

По словам замминистра, Москва уже прошла пик роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Более 50 федеральных медицинских центров были перепрофилированы в регионах России для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, добавил замглавы ведомства.

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«В организации помощи регионам, в организации помощи больным с COVID-19 у нас было перепрофилировано 53 федеральных медицинских организации с общим объемом коечного фонда более 12 тыс.», — сказал он.

Камкин отметил, что в Москве девять перепрофилированных под коронавирус федеральных центров в ближайшее время вернутся к оказанию обычной медицинской помощи по своему профилю. Он добавил, что Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны коронавируса.

«Мы сейчас вместе с Роспотребнадзором прорабатываем эти требования по нормативам обеспеченности койками в период ожидания второй волны заболевания. Учитывая, что у нас еще по некоторым регионам продолжается неблагоприятный эпидпроцесс, сейчас мы рекомендуем, [что] койки, которые были сформированы в соответствии с нормативами, должны оцениваться с точки зрения резерва: чтобы не менее 50% коечного фонда от фактических пациентов на лечении должны быть свободны», — сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, около 380 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 449 834 случая заражения, выздоровели 212 680 человек, умерли 5 528. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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