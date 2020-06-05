18:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Скульптура в британском ботаническом саду «оживает» с наступлением лета (фото)
Выглядит она невероятно, но немного пугающе.
В графстве Корнуолл на
Помимо удивительных садов с растениями со всего мира, водоемов и старинных построек, в ботсаду есть и необычная достопримечательность — живая скульптура «Дева», созданная местными художниками Питом и Сью Хилл.
Фигура лежащей на земле девушки представляет из себя полый каркас из дерева и ветрозащитной сетки, на который сверху нанесен слой глины и земли. Лицо «Девы» сделано из смеси глины, цемента и песка.
Живой скульптура названа не просто так. Ее «тело» покрыто различными растениями, а потому она меняет свой вид в зависимости от сезона. Например, весной и летом «Дева» «оживает» и приобретает длинные волосы и красивый зеленый наряд из плюща.
Кстати, есть в этом ботсаду и еще одна похожая живая скульптура под названием «Голова гиганта», которая придает этому месту таинственности.
Екатерина Гура