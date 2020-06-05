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18:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Скульптура в британском ботаническом саду «оживает» с наступлением лета (фото)

Выглядит она невероятно, но немного пугающе.

В графстве Корнуолл на юго-западе Англии находится один из старейших ботанических садов страны под названием Затерянные сады Хелигана.

Помимо удивительных садов с растениями со всего мира, водоемов и старинных построек, в ботсаду есть и необычная достопримечательность — живая скульптура «Дева», созданная местными художниками Питом и Сью Хилл.

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Фигура лежащей на земле девушки представляет из себя полый каркас из дерева и ветрозащитной сетки, на который сверху нанесен слой глины и земли. Лицо «Девы» сделано из смеси глины, цемента и песка.

Живой скульптура названа не просто так. Ее «тело» покрыто различными растениями, а потому она меняет свой вид в зависимости от сезона. Например, весной и летом «Дева» «оживает» и приобретает длинные волосы и красивый зеленый наряд из плюща.

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Кстати, есть в этом ботсаду и еще одна похожая живая скульптура под названием «Голова гиганта», которая придает этому месту таинственности.

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Екатерина Гура

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