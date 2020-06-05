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19:11 (мск), источник: Известия

Российский препарат от COVID-19 авифавир будет бесплатным в рамках ОМС

Препарат для лечения коронавирусной инфекции авифавир будет бесплатным в России в рамках ОМС, заявил в пятницу, 5 июня, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе онлайн-встречи с главой государства Владимиром Путиным.

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Инфицировано449 834+8 726
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Выздоровело212 680+8 057
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Скончалось392 321+5 526
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Выздоровело2 897 890+65 324
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Источник: Известия

«Препарат уже 11 июня поступит в российские клиники и будет предоставлен бесплатно для россиян по программе ОМС. Мы также проводим испытания препарата для лечения на амбулаторной основе и первоначально будем производить 700 тыс. курсов в год», — сказал он.

По словам главы РФПИ, спрос на препарат высокий и уже поступили запросы из 10 других стран.

В дальнейшем, как отметил Дмитриев, производство может достигнуть 2 млн курсов в год.

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Он также отметил, что фонд продал уже более 10 млн тестов на выявление COVID-19 в другие страны, так как «это одни из лучших тестов».

Кроме того, глава РФПИ объявил, что фонд будет совместно с компанией «Алиум», холдингом «Система» и «Р-Фарм» инвестировать в производство двух вакцин от коронавируса.

1 июня заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что эффективность авифавира в ходе испытания составила около 90%.

Авифавир получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения России и стал первым в мире препаратом на базе японского фавипиравира, одобренным для лечения COVID-19, говорится в сообщении РФПИ, поступившем 1 июня в «Известия». Фавипиравир достаточно хорошо изучен, так как использовался в Японии с 2014 года в лечении тяжелых форм гриппа.

По данным на 5 июня, в России выявлено 449 834 случая заболевания COVID-19, зафиксировано 5528 летальных исходов, 212 680 человек выздоровели.

Справка
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