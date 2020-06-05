Российский препарат от COVID-19 авифавир будет бесплатным в рамках ОМС

«Препарат уже 11 июня поступит в российские клиники и будет предоставлен бесплатно для россиян по программе ОМС. Мы также проводим испытания препарата для лечения на амбулаторной основе и первоначально будем производить 700 тыс. курсов в год», — сказал он.
В дальнейшем, как отметил Дмитриев, производство может достигнуть 2 млн курсов в год.
Он также отметил, что фонд продал уже более 10 млн тестов на выявление COVID-19 в другие страны, так как «это одни из лучших тестов».
Кроме того, глава РФПИ объявил, что фонд будет совместно с компанией «Алиум», холдингом «Система» и «Р-Фарм» инвестировать в производство двух вакцин от коронавируса.
1 июня заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что эффективность авифавира в ходе испытания составила около 90%.
Авифавир получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения России и стал первым в мире препаратом на базе японского фавипиравира, одобренным для лечения COVID-19, говорится в сообщении РФПИ, поступившем 1 июня в «Известия». Фавипиравир достаточно хорошо изучен, так как использовался в Японии с 2014 года в лечении тяжелых форм гриппа.
По данным на 5 июня, в России выявлено 449 834 случая заболевания COVID-19, зафиксировано 5528 летальных исходов, 212 680 человек выздоровели.