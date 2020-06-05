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19:48 (мск), источник: Коммерсантъ

На Петровке, 38 снова задерживают пикетчиков

У здания МВД на Петровке, 38 в Москве возобновились одиночные пикеты. Полиция начала задерживать протестующих. На данный момент задержаны пять человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Среди задержанных Виктор Немытов, которого на прошлой неделе уже арестовывали на 15 суток за пикет в поддержку автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, но позже освободили из-под стражи.

Пикеты в поддержку Владимира Воронцова, которого арестовали по подозрению в незаконном распространении порнографии, начались 27 мая. Помимо Виктора Немытова в числе первых был задержан мундеп и корреспондент «Новой газеты» Илья Азар. Его арестовали на 15 суток, позже срок сократили до 10 суток (до 7 июня).

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