Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Смертоносные находкиУченые открыли тайны древних ледников
Фоторепортажи
11«Последний звонок — 2020» в формате онлайн
20Детский труд
18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Турист на сафари в Танзании погладил льва через открытое окно (видео)

Лев такой жест не оценил.

В начале июня на YouTube-канале Maasai Sightings был опубликован ролик, снятый туристами в Национальном парке Серенгети в Танзании.

На видео запечатлен момент, когда один из туристов высунул руку из открытого окна автомобиля и погладил лежащего на земле льва. После того, как лев повернул к ним голову и зарычал, автор ролика сообразил, что сделал глупость. Туристы в машине попытались закрыть окно, но получилось это не с первого раза, пишет LADbible.

В комментариях к видео пользователи отметили, что парням в машине повезло встретить довольно миролюбивого льва, иначе последствия могли бы быть трагичными.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
«Красивый и лучезарный человек»: умер Михаил Кокшенов
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом
Тройной оклад за выходные. Как оплатят работу в июне
В выставленных у Белого дома военных ударила молния
Кравцов заявил, что ситуация с ЕГЭ поменялась в лучшую сторону
Путин одобрил закрепление в Конституции нормы о защите животных
Здоровье
Мужчина сбросил 25 килограммов и рассказал о мешавшей похудеть ошибке Он решил привести себя в форму, когда стал весить 110 кг.
Hi-Tech
Волосам нашли новое необычное применение Поход к парикмахеру может помочь создать пару «умных» часов
Горячие темы на Авто
Когда яблони цветут всем девчонкам нравится..... 279
Русская мафия держит оборону в Америке! 261
Не верю в статистику по коронавирусу 245
Как насчёт нового-РАЗДЕЛА ? 159
Кино
Султаншу Хюррем в «Великолепном веке» могла сыграть брюнетка Роль, исполненная Мерьем Узерли, едва не досталась другой актрисе
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Вакцинация от коронавируса 295
И хочется, и колется...Про встречи с друзьями 239
Хочу домой 150
Детские сады в Германии 148
Леди
Наталья Рудова восхитила сеть снимком в бикини Звезда похвасталась прекрасной фигурой.
Новости партнеров
Что помогло мне выжить при зарплате в 15 000 рублей
В Сеть попало видео из дома Заворотнюк, снятое несколько дней назад
Почему мусульманки избегают женихов из России
Украина и Грузия хотят задвинуть российские границы
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь