18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Турист на сафари в Танзании погладил льва через открытое окно (видео)
Лев такой жест не оценил.
В начале июня на
На видео запечатлен момент, когда один из туристов высунул руку из открытого окна автомобиля и погладил лежащего на земле льва. После того, как лев повернул к ним голову и зарычал, автор ролика сообразил, что сделал глупость. Туристы в машине попытались закрыть окно, но получилось это не с первого раза, пишет LADbible.
В комментариях к видео пользователи отметили, что парням в машине повезло встретить довольно миролюбивого льва, иначе последствия могли бы быть трагичными.
Екатерина Гура