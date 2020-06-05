Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами В населенном пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь
Фоторепортажи
16Беспорядки в США
11Пассажирский самолет разбился в Пакистане
21:14 (мск), источник: Интерфакс

ВОЗ пересмотрела взгляды на маски и советует носить их всем

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить медицинские маски, когда наблюдается ускоренное «активное массовое распространение» коронавирусной инфекции и нет возможности соблюдать дистанцию. То есть теперь организация советует носить маски всем, но в определенных случаях.

Коронавирус COVID-19
21:25 (мск)Власти Москвы на следующей неделе могут принять решение по ослаблению ограничительных мер
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 05.06
Инфицировано449 834+8 726
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
23.055.06
Скончалось5 528+144
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
23.055.06
Выздоровело212 680+8 057
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
23.055.06
Инфицировано6 703 686+122 620
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
23.055.06
Скончалось393 383+5 265
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
23.055.06
Выздоровело2 906 748+62 297
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
23.055.06
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

Как пояснил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, носить маски следует, к примеру, в общественном транспорте, магазинах или других помещениях, которые люди часто посещают.

Видео
Сергей Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Ранее организация воздерживалась от рекомендации всеобщего ношения масок. Так в апреле Роспотребнадзор публиковал рекомендации ВОЗ, в которых констатировалось, что медицинская маска не нужна здоровым людям, «так как нет данных о ее полезности для защиты здоровых людей». Тогда их советовали надевать только больным коронавирусом, чтобы не заразить окружающих.

Отмечалось, что ношение масок, при отсутствии показаний, может привести к ненужным затратам, увеличить нагрузку на систему закупок и создать ложное чувство безопасности, которое может привести к пренебрежению другими важными мерами, такими как практика гигиены рук.

Во многих странах вводятся требования ношения масок в общественных местах. Например, в Москве с введением нового этапа снятия ограничений было утверждено требование носить в общественных местах маски и перчатки, а на улице — маски. Не все эксперты согласны, что маски необходимы на улице, так завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев отметил, что «на улице маска не просто бесполезна, а наносит вред».

За время пандемии коронавируса в мире зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания. Почти 400 тысяч человек скончалось.

В настоящее время многие страны начали ослаблять ограничительные меры, однако призывают граждан продолжать соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе соблюдать дистанцию и носить медицинские маски.

Во время загрузки произошла ошибка.
Медицинские маски: виды и назначение
Источник:©Аргументы и факты
 В Роспотребнадзоре призвали россиян пересидеть майские праздники дома
Над Эр-Риядом перехвачены две ракеты
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 4 июня
Виноват тестостерон: почему коронавирус не щадит мужчин
Коронавирус COVID-19: главные события 3 июня
Коронавирус COVID-19: главные события 2 июня
«Красивый и лучезарный человек»: умер Михаил Кокшенов
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
Тройной оклад за выходные. Как оплатят работу в июне
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом
Астрофизик озвучил предупреждение для человечества
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Здоровье
Мужчина сбросил 25 килограммов и рассказал о мешавшей похудеть ошибке Он решил привести себя в форму, когда стал весить 110 кг.
Hi-Tech
Волосам нашли новое необычное применение Поход к парикмахеру может помочь создать пару «умных» часов
Горячие темы на Авто
Когда яблони цветут всем девчонкам нравится..... 331
Русская мафия держит оборону в Америке! 261
Не верю в статистику по коронавирусу 253
Как насчёт нового-РАЗДЕЛА ? 159
Кино
Султаншу Хюррем в «Великолепном веке» могла сыграть брюнетка Роль, исполненная Мерьем Узерли, едва не досталась другой актрисе
Новости партнеров
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Состояние Булановой ухудшилось
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Популярные темы на «Детях»
И хочется, и колется...Про встречи с друзьями 244
Детские сады в Германии 157
Наши маленькие дети 130
Откуда деньги на деликатесы?! 123
Леди
Наталья Рудова восхитила сеть снимком в бикини Звезда похвасталась прекрасной фигурой.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь