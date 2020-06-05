Минздрав рассказал о количестве пациентов с COVID-19 в медучреждениях

«Всего в стране в медицинских организациях находится 126 500 человек, это включая и непосредственно пациентов с коронавирусной инфекцией, и пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, или тех, которые находятся на этапе диагностики с другими формами внебольничной пневмонии или патологических состояний, которые могут быть в дифференциальной диагностике», — сказал Мурашко в интервью Наиле
На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 3460 человек, это число незначительно, но увеличилось, подчеркнул Мурашко.