Правила медосвидетельствования водителей предложили изменить

«Проектом приказа в том числе предусматривается обязательное определение наличия психоактивных веществ в моче при решении вопроса медицинского допуска к управлению транспортными средствами», — говорится в пояснительной записке к документу.
В пояснительной записке к документу уточняется, что проект приказа направлен на совершенствование организационных форм и методов раннего выявления потребления психоактивных веществ в рамках медицинского обеспечения безопасности дорожного движения.
Ведомство отмечает, что положения документа учитывают социальную значимость и необходимость противодействия употреблению психоактивных веществ среди водителей и кандидатов в водители транспортных средств, и формирования единого подхода к организации этой работы.
Как подчеркивают в Минздраве, проект приказа подготовлен «с учетом особенностей современного течения наркологических расстройств и клинического значения применяемой в общемировой практике лабораторной диагностики, а также результатов дополнительного анализа методов, используемых для медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами».