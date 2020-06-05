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5 июня, источник: RNS

Правила медосвидетельствования водителей предложили изменить

Минздрав России подготовил проект приказа об изменении порядка проведения медицинского освидетельствования водителей транспортных средств и кандидатов в водители транспортных средств. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: Reuters

«Проектом приказа в том числе предусматривается обязательное определение наличия психоактивных веществ в моче при решении вопроса медицинского допуска к управлению транспортными средствами», — говорится в пояснительной записке к документу.

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В пояснительной записке к документу уточняется, что проект приказа направлен на совершенствование организационных форм и методов раннего выявления потребления психоактивных веществ в рамках медицинского обеспечения безопасности дорожного движения.

Ведомство отмечает, что положения документа учитывают социальную значимость и необходимость противодействия употреблению психоактивных веществ среди водителей и кандидатов в водители транспортных средств, и формирования единого подхода к организации этой работы.

Как подчеркивают в Минздраве, проект приказа подготовлен «с учетом особенностей современного течения наркологических расстройств и клинического значения применяемой в общемировой практике лабораторной диагностики, а также результатов дополнительного анализа методов, используемых для медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами».

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