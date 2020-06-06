Врач оценил вероятность второй волны коронавируса

По его словам, вероятность составляет 90 процентов. «Более того, если второй волны не произойдет, будем считать, что нам повезло», — сказал он, отметив, что определить, когда она придет, очень сложно.
Медик предположил, что вторая волна, вероятнее, будет осенью или зимой, однако может случиться и так, что она придет в июле или августе. При этом Сато не согласился с мнением, что летом второй волны быть не может или вирус исчезнет летом.
«В Азии в Таиланде, в Южной Америке в Бразилии заражения происходят, несмотря на жару», — напомнил врач. Он также усомнился, что распространение коронавируса зависит от температуры воздуха или влажности.
Основным признаком того, что пришла вторая волна COVID-19, а не разовая вспышка, является, по мнению медика, одновременное возникновение очагов заражения в разных регионах страны.
При этом одной из главных опасностей второй волны является то, что большинство населения не переболело новой коронавирусной инфекцией. Поэтому, если произойдет резкий рост заболеваний и система здравоохранения не будет успевать реагировать, это приведет к росту смертельных случаев. Другой опасностью является мутация вируса. Медик не исключил, что если это произойдет, инфекция может стать более смертоносной.
Однако, по его словам, существуют и позитивные факторы. «Если вторая волна будет меньше, чем первая, то это во многом будет за счет того, что мы больше знаем и более ответственны», — сказал он.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала сроки второй волны коронавируса. Как заявил директор регионального офиса организации в Европе Ханс Клюге, вторая волна может начаться в сентябре и совпасть с распространением сезонного гриппа. В таком случае положение усугубит то, что в ряде стран регулярная вакцинация прервалась