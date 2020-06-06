В Китае за сутки зафиксированы пять случаев коронавируса

Все больные в активной форме прибыли из-за рубежа в провинцию Гуандун, оба бессимптомных случая также «импортированы».
Не зарегистрировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.
За предыдущие сутки были зафиксированы пять новых активных случаев заражения коронавирусом и три бессимптомных больных.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 030 активных случая заражения, из них 1 771 ввезенных из-за рубежа.
На китайских территориях вне материковой части за сутки выявлены три новых случая заражения, все — в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтвержден 1 587 случаев заболевания: в Гонконге — 1 102 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао — 45, на Тайване — 443 (семь случаев смерти).