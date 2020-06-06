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05:30 (мск), источник: Интерфакс

В Китае за сутки зафиксированы пять случаев коронавируса

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU — В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы три новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлены два бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 06.06
Инфицировано449 834+8 726
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
23.055.06
Скончалось5 528+144
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
23.055.06
Выздоровело212 680+8 057
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
23.055.06
Инфицировано6 734 088+101 103
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
23.055.06
Скончалось394 875+3 739
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
23.055.06
Выздоровело2 746 192 
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
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37104
4.06
75567
5.06
63842
23.055.06
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Источник: AFP 2020

Все больные в активной форме прибыли из-за рубежа в провинцию Гуандун, оба бессимптомных случая также «импортированы».

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Не зарегистрировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

За предыдущие сутки были зафиксированы пять новых активных случаев заражения коронавирусом и три бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 030 активных случая заражения, из них 1 771 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части за сутки выявлены три новых случая заражения, все — в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтвержден 1 587 случаев заболевания: в Гонконге — 1 102 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао — 45, на Тайване — 443 (семь случаев смерти).

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