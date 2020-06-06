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16:03 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые в Белгороде придумали, как сделать рентген с помощью кухонной зажигалки

ТАСС, 6 июня. Ученые международной научно-образовательной лаборатории радиационной физики Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) придумали портативный источник рентгеновского излучения, который можно использовать на космических аппаратах, в медицине и ветеринарии, в геологии и при археологических работах. Об этом рассказал ТАСС заведующий лабораторией радиационной физики НИУ БелГУ Александр Кубанкин.

«В рамках госзадания разработан новый портативный источник рентгеновского излучения. Он сделан на тех же принципах, на которых работает обыкновенная кухонная пьезозажигалка. Это новый способ генерации рентгеновского излучения, он может быть использован в медицине, в археологии, геологии. Например, геолог сможет узнать состав найденного камня не в лаборатории, а прямо на месте», — рассказал Александр Кубанкин.

По его словам, белгородские ученые уже запатентовали идею портативного рентгена, для которого не нужен источник электропитания и высокого электрического напряжения.

«Для того, чтобы генерировать рентгеновское излучение, требуется электричество. То есть мы должны подключить прибор к розетке. А мы придумали, как генерировать рентгеновское излучение напрямую, без электросети — кухонную пьезозажиалку немного модифицировали, добавив специальную капсулу», — объяснил ученый.

Он уточнил, что портативный источник рентгеновского излучения можно использовать в космосе на орбитальной станции, в медицине катастроф, в ветеринарии.

Александр Кубанкин пояснил, что этот проект стал одним из основных в лаборатории перспективных радиационных исследований и технологий, которая создается в университете по государственному заданию РФ на выполнение научных проектов. На 2020 год, по его словам, на создание лаборатории выделен грант 20 млн рублей.

«Поставлена задача сделать задел в виде этой лаборатории для участия в проектах уровня MegaScience, в том числе проекта коллайдера NICA, который строится в Дубне. <…> В лаборатории исследуем новые возможности для разработки устройств, новые подходы для генерирования электромагнитного излучения, в том числе для применения в области медицины», — объяснил собеседник агентства.

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